Un pastor evangélico, el centro de una banda de cueveros que captaba los dólares de ahorristas

ZONALES

Ayer, efectivos de la Agencia Regional Mar del Plata de la Policía Federal Argentina realizaron una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad, procedimientos solicitados por la Fiscalía Federal Nº 1 que dirige la fiscal Laura Mazzaferri y autorizados por el Juzgado Federal Nº 3 del doctor Santiago Inchausti. Su objetivo fue desbaratar una organización centrada en cuevas financieras que se dedicaba a captar ahorristas, vender divisas e intermediar financieramente de manera ilegal.

Los operativos se llevaron a cabo en un departamento de la calle Gascón, en dos casas del Barrio “Los Troncos” y en oficinas administrativas de una firma pesquera ubicada en la calle Magnasco. El caso no solo se limita a Mar del Plata. También se allanaron domicilios comerciales de las ciudades de Ushuaia y en Río Grande, en Tierra del Fuego.

Como resultado fueron imputadas cuatro personas, entre las que se encuentran un pastor evangélico y un empleado de la financiera Jonestur, la misma que fue utilizada por los testaferros del ex secretario privado de Néstor Kirchner, el fallecido Daniel Muñoz.

El pastor, cuyo nombre se mantiene en reserva, está particularmente complicado: se le detectó un patrimonio no compatible con sus ingresos lícitos y que no se encuentra declarado.

Los cuatro están acusados de intermediación financiera no autorizada, infracciones a la Ley Penal Tributaria y Penal Cambiaria y eventual lavado de dinero.

“Básicamente, lo que hacían que, captar ahorristas para decirles que les iban a guardar el dinero y después hacían trabajar financieramente el efectivo. Es decir, terminaban funcionando como bancas de hecho, porque lo que hacían eran intermediar entre la oferta y la demanda de dinero y divisas y hacían distintos tipos de colocaciones y manejos financieros de los ahorros captados”, explicó una fuente judicial.

Y continuó: “Por otra parte, hacían todo un mercado de divisas paralelo: vendían dinero y moneda extranjera, con importantes montos”.

La investigación se inició a comienzos de este año después de la denuncia de un ahorrista que dijo ser engañado por el pastor y que nunca le devolvieron su dinero. Tras ello, la fiscal Mazzaferri ordenó medidas de prueba ante la creciente demanda en el mercado negro de moneda extranjera y la proliferación de cambistas denominados “arbolitos” y “cuevas” en mesas de dinero clandestinas. Mediante el trabajo de campo de miembros de la Agencia Regional Federal Mar del Plata de la PFA, luego se individualizaron a partícipes, roles y flujo de divisas.

El delito de intermediación financiera está contemplado en el artículo 310 del Código Penal y castiga la conducta de funcionar como una banca de hecho, sin tener la autorización del Banco Central, que es el único que lo puede otorgar según la Ley de Entidades Financieras. “Y por su puesto al no estar registrados como banco, no cumplen con los requisitos antilavado: no hay ningún registro del origen de los fondos que reciben para hacer las distintas colocaciones. Está probado que esta tarea la hacían de forma habitual”, agregó la fuente.

A partir de las investigaciones para detectar pruebas de la maniobra ilegal se realizaron los siete allanamientos, dos de ellos en Tierra del Fuego “porque los involucrados, especialmente el pastor, tenía anclaje en esas provincias, o sea a través de distintas personas jurídicas (en su caso, su hermana) tenía giro comercial en esa provincia. A través de estos negocios efectuaban cambio ilegal de divisas”.

En los operativos, se secuestraron un millón y medio de pesos en efectivo, USD 100 mil, euros, teléfonos celulares, documentación contable y comercial y distintos dispositivos de almacenamiento, como también cinco automóviles, entre los cuales había un Porsche Cayenne.

Debido al tipo de delitos investigados, los imputados no fueron detenidos en los allanamientos. Dos de ellos igualmente ya requirieron por medio de su abogados defensores la eximición de prisión. Desde la fiscalía interviniente solicitaron por su parte, que cauciones personales para los involucrados. El juez Inchausti resolverá ambos pedidos en las próximas horas.