SANTIAGO DEL ESTERO: ingresó a pie con su hija con cáncer porque les negaron el paso

En las últimas horas se viralizó un video estremecedor de un joven padre que tuvo que llevar a su hija enferma a upa cruzando a pie el límite provincial. Abandonó el auto porque no le permitían pasar.

El lunes 16 de noviembre, Diego y Matilde, los padres de Abigail Jiménez atravesaron una situación dramática. Sucedió en el límite entre la provincia de Tucumán y Santiago del Estero, de donde la familia es oriunda.

Diego Jiménez volvía de Tucumán, donde su hija Abigail se realiza el tratamiento, y un efectivo del puesto de control limítrofe le impidió ingresar a su provincia, con el argumento de que necesitaba la autorización del Comité de Emergencia.

La pequeña Abigail lloraba y se quejaba pero a los burócratas y las fuerzas de seguridad nada les importó.

Las Termas: con su hija enferma en brazos, cruzó el límite a pie porque no les permitían ingresar https://t.co/rejSuhICpw pic.twitter.com/PtqhAVJnLw — Visión Santiagueña (@VisionSantiago) November 18, 2020

Abigail Jimenez de 12 años lucha contra el cáncer desde hace cinco años. El martes un control policial les prohibió regresar a su provincia por orden del Comité de Emergencia de Santiago del Estero. No les daban ninguna respuesta. El padre decidió cruzar a pie y volver a su ciudad.

La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos (que llora sin parar) frente a un efectivo del puesto de control limítrofe.

"Yo la traigo siempre y nunca me hace problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. El uniformado lo mira y, detrás del tapabocas, le pide que “se calme”. “La va a empeorar, señor, por favor”, le dice. “Me la voy a llevar a mi hija aunque sea caminando”, responde el hombre.

Hacía bastante calor, estaba lleno de moscas, teníamos miedo que se le infectase la pierna a mi hija, sólo pido que nos dejen pasar", declaró su madre Matilde al medio local El Termeño.

Dos horas estuvieron al borde de la ruta. Cinco kilómetros recorrió su padre a pie llevándola a su hija a pie. "Ahora mi hija lo único que dice es policía malo" explicó la madre.