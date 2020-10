MADARIAGA: Con diferencias los gastronómicos irán mañana martes al municipio para definir reaperturas

MADARIAGA

Los comerciantes del rubro gastronómico están citados para mañana martes a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal y concurrirán a escuchar la propuesta del gobierno local para definir reaperturas.

Con los datos que surgieron de la reunión de esta mañana del Comité de Crisis sienten que fueron citados a escuchar sobre nuevos topes horarios a aplicar para este rubro.

Hay pensamientos dispares entre ellos y malestar por alguna apertura que se extendió más allá del límite el pasado fin de semana.

Además, los empresarios consultados coinciden en que habían solicitado un plazo mayor de tiempo para cerrar a las 2 o 3 de la madrugada pero que ya saben que el límite que les informarán llega hasta la 1.

“Vamos con la cancha marcada. No sé para que nos citan y ya definen todo ellos que no conocen nada de esta profesión. Si permiten que un comerciante cierre 20:30 y pretenden que vaya a su casa, se bañe, prepare a la familia, saque un turno y venga a comer se hacen las 22:30 o las 23:00. Es imposible hacer más de 20 cubiertos y para obtener una ganancia precisamos unos 40. Por todos lados dicen que no hubo un solo contagio en un restaurante pero nos tiran a matar porque con tan poco tiempo vendemos menos”, afirmó uno de ellos al dialogar con CNM.

Entre ellos piden poder ir a exponer al Comité de Crisis sobre lo castigado que está el sector y están ofuscados por no ser invitados.

Consideran que siempre los atiende una segunda o tercera línea de gobierno que pide tiempo para hacer consultas que jamás obtienen respuesta.

Todos coinciden en que el 2020 será un año para el olvido por la pandemia, las malas medidas aplicadas hacia ellos y la inflación que torna difícil reponer el stock de productos.