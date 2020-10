Aerolíneas denunciará penalmente a quienes evadan los controles luego de un positivo en Misiones

NACIONALES

Aerolíneas Argentinas denunciará penalmente a los pasajeros que intenten evadir los controles sanitarios y también podrá imponer sanciones de hasta 5 años, después de que un viajero que se desplazó desde Buenos Aires a Misiones diera positivo en el análisis de detección de coronavirus y motivara la activación del protocolo sanitario que alcanza a otras 57 personas que también estaban en ese avión.



El hecho, que se conoció hoy, ocurrió en el último vuelo que aterrizó anoche, alrededor de las 22, en el aeropuerto de la ciudad de Posadas y, a raíz del viajero contagiado, otras 57 personas que compartieron el vuelo se les hará un seguimiento sanitario.



Según indicaron autoridades provinciales, el pasajero llegó en el vuelo sin el certificado de Covid-19 negativo que le requiere la provincia para poder circular, por lo que se procedió hacer el testeo en el aeropuerto posadeño como sucede para estos casos.



Ante esta situación, Aerolíneas Argentinas informó que denunciará penalmente a los pasajeros que intenten evadir los controles sanitarios y que también podrá imponer sanciones de hasta 5 años para volar en vuelos de la compañía.



El anuncio lo hizo el propio presidente de la compañía, Pablo Ceriani a través de la red social Twitter.



"Hace menos de una semana retomamos la operación regular de Aerolíneas y, aunque parezca difícil de creer, hemos tenido dos casos de pasajeros que se presentaron para volar con certificado de Covid-19 positivo", dijo Ceriani en la red.



Ante esta situación, informó que "todo pasajero que se presente para volar con un certificado Covid-19 positivo o con documentación adulterada para evadir los controles, será denunciado penalmente y no podrá abordar ninguno de los vuelos de Aerolíneas por 5 años".



"Asimismo, la prohibición de abordar a algunos de nuestros vuelos por 5 años, también se le aplicará a aquel pasajero que no cuente con el certificado PCR negativo para ingresar a aquellas provincias que así lo exigen y se niegue a realizar el análisis en el aeropuerto de destino", aclaró el directivo.