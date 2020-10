Desesperada búsqueda de una joven de 17 años que dejó una carta antes de escapar de su casa

NACIONALES

Una joven de 17 años está desaparecida desde el último sábado y es intensamente buscada por su familia y amigos en La Plata.

'Se fue y es menor de edad. No sabemos dónde está. Dejó una nota de que no la busquemos porque iba a estar bien pero estoy preocupada porque no sé dónde ni con quién está', dijo su tía.

Por otro lado, comentó que Ailén no contesta sus llamados y eliminó sus redes sociales, por lo que todavía no lograron dar con ella.

La tía vive con ella en la zona de Los Hornos ya que la madre de la joven falleció. Quien tenga información debe comunicarse al 2216426196.