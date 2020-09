MAR CHIQUITA: Marcelo Artime trató de mentirosos a los dueños de los chiringos

ZONALES

Artime lo hizo otra vez. Claramente el funcionario marplatense que trabaja en el gabinete de Jorge Paredi no tiene ninguna intención de llegar a un entendimiento con los concesionarios de los paradores del sur de Santa Clara.Todo ocurre en la previa de una reunión entre los dueños de los chiringos y el gobierno, y luego de una multitudinaria marcha de vecinos en apoyo a los emprendedores locales.Marcelo Artime no estuvo, se negó a recibir a los manifestantes que se trasladaron en forma masiva a la oficina de la Secretaría de Turismo ubicada en la entrada de Santa Clara del Mar.La dependencia estaba cerrada y el funcionario, no apareció, aunque habló con centraldenoticiasmadariaga.com y volvió a desafiar a los paradores:

“Ellos no dicen la verdad”.

En medio del conflicto y ante la promesa de llegar a un entendimiento por parte del gobierno, con la firma de un documento, Artime continúa dando mensajes que dificultan y complican el diálogo.Hace pocas horas, el funcionario en redes sociales se mostró a favor de la demolición de los paradores y tensó la cuerda en la previa de una reunión donde los emprendedores buscan una solución pacífica y coherente.Sin embargo, una serie de audios comprometen al Secretario de Turismo, ya que insinúan que el funcionario habría manipulado la situación que terminó con la rescisión del contrato de, por ejemplo, Barra Mansa.Unos días después de la firma del Decreto Nº 918 del 13 de julio de 2020, en su Artículo 2, dice que el documento fue firmado por el Intendente Paredi y “el Secretario General Arquitecto Walter Wischnivetzky y Secretario de Turismo, Medio Ambiente y Planeamiento Urbano Marcelo Artime”.Sin embargo, al concesionario le pedían que haga un depósito de “toda la plata que pueda”.