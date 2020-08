PINAMAR: El secretario de salud afirmó que "no hay test en el mundo" que diga si hay presencia del virus en alguien que lo está incubando

Eduardo D´Agostino dialogó esta mañana con CNM Radio para brindar su visión acerca de los controles que se analizan aplicar en la próxima temporada de verano ante un eventual aluvión de turistas a la costa.

El secretario de salud pinamarense coincidió con el planteo de su par capitalino, Fernán Quirós, en que es imposible testear a los que llegan a las ciudades costeras. El problema radica no sólo en la cantidad de testeos, sino también en que muchos de ellos dan negativo si el portador del virus recién los está incubando.

No hay test en el mundo y lo certifique fehacientemente y lo sabemos muy bien. Si una persona no presenta síntomas y da negativo a un serológico eso no quiere decir que no haya presencia del virus. Puede que en 48 o 72 horas presente síntomas. Testear masivamente por prevención es una herramienta que no tiene utilidad y es una práctica que quedó en desuso como cuando antes se bañaban los autos en lavandina. Eso no servía, se gastaba agua y se destruía al rodado.