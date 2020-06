(VIDEO) MADARIAGA: Así actúan los estafadores telefónicos que prometen bonos de ANSES o premios

MADARIAGA

Una vecina de Berazategui grabó un video en donde muestra cómo operan los estafadores que se hacen pasar por empleados de Anses. La mujer contó que llamaron al teléfono desde un número privado y que intentaron robarle datos personales.Esto se da en el marco de llamados similares que se vienen sucediendo a números de celular de nuestra ciudad y en donde utilizan artilugios similares. Ahora también han agregado un supuesto premios a cobrar por parte de una empresa de telefonía y que asciende a 150.000 pesos.“Lamentablemente hay gente realmente mala. Por no decir otra cosa. Muchas veces leí en diferentes páginas advertencias para jubilados y pensionado sobre las llamadas del supuesto Anses”, contó.“Hoy me toca a mí advertirles que es verdad sobre esos llamados falsos de Anses, para hacer maldad. Creo que a esta altura ya varios estarán atentos a todo esto, pero no está demás recalcarlo”, indicó María, quien explicó que “llamaron al celular de mi hijo de 12 años diciendo que eran de Anses. Atendí y en cuanto me dijeron que eran supuestamente de ahí, ya me alerté, porque primero dijeron que como “soy jubilada” salí beneficiada del IFE, pero no soy jubilada”.“Le seguí la corriente para ver como era su modalidad. La verdad estaba nerviosa y no sé si disimulé bien o si hablé bien, pero grabé la parte en donde supuestamente iba a buscar el papel para escribir los pasos, para que vean», contó, y dijo que espera que «sirva de algo esto, para que no caiga ninguna persona en su trampa. Ojalá estos hdp tengan su merecido algún día”.Desde ANSES recuerdan que “El organismo no se comunica telefónicamente con los beneficiarios para requerir datos personales, sobre tarjetas de débito o claves bancarias. Además, los trámites son gratuitos y no necesitan de gestores”, sostuvieron.Es importante aclarar que los trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no necesitan de gestores externos, agregaron también que los trámites pueden hacerse sin gestores solicitando turno en www.anses.gob.ar, o bien, llamando al número 130 (gratuito desde líneas fijas).