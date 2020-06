Un joven de 18 años cobró el IFE y se lo donó a un hombre que no pudo obtenerlo

NACIONALES

Tras cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por el Gobierno Nacional para hacer frente a la pandemia por la crisis económica por coronavirus (Covid-19), un joven de 18 años oriundo del norte salteño decidió donárselo a “un vecino muy humilde” de 60 años que no pudo acceder al beneficio.La familia de Joaquín es oriunda de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, 270 kilómetros al norte de la capital salteña.El hombre detalló que su hijo, de 18 años y estudiante de abogacía, “obtuvo del Estado la ayuda de $10.000 que otorgan a algunos” y aseguró no saber “si lo gestionó o si lo entregan por ser mayor de edad o cómo le llegó esa ayuda”.“Recuerdo perfectamente la charla de sobremesa donde dije que me sentía un poco avergonzado, ya que mi hijo tiene de todo y más, vive cómodamente con nosotros y jamás tuvo que trabajar para ganar su alimento diario”, dijo.