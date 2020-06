OLAVARRÍA: Ya suman 54 los casos de coronavirus

NACIONALES

El propio Jefe Comunal hizo referencia a un caso dónde un transportista marplatense presentó síntomas similares al COVID-19. Explicó que se activó el protocolo, el mismo trabajador se comunicó con el propio Intendente de Mar del Plata para contarle la situación, luego de volver a la ciudad.Ante la consulta si se difundirá un mapa de la ciudad para conocer cuáles son las ubicaciones de las personas contagiadas, Galli estimó que se trata de información sensible que no será difundida para evitar situaciones de agresión, por ejemplo, como sucedió en la ciudad de Junín.“Es difícil contagiarse. Si nosotros hacemos hincapié en la distancia, lavado de manos, en que tenemos que cuidar a nuestros abuelos, en que no podemos festejar los cumpleaños, podemos salir adelante. Tuvimos 3 ciclos de la enfermedad sin casos, 64 días. La gran mayoría de los olavarrienses hizo las cosas bien“. Señaló Galli.