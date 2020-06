Pinamar retorna a fase 4 luego de denuncias ante el gobierno provincial

ZONALES

El pedido de intendentes de la región para poder retornar al estatus de fase 5 no cayó bien en la provincia de Buenos Aires que había accedido a mantener a Pinamar en una de las fases más permisivas a pesar de haber tenido un caso de coronavirus detectado.Por eso, se les informó a las autoridades de esa localidad que deben retroceder y dejar de lado la fase 5 “controlada o monitoreada” como se había presentado.Con esta definición deberán cerrar, de manera inmediata, los gimnasios y locales gastronómicos.En la tarde del sábado Madariaga, La Costa y Balcarce, entre otros, habían iniciado gestiones para poder contar con beneficios similares a los de Pinamar dado que tuvieron casos positivos pero el brote no se propagó.El sábado 13 de junio se detectó un caso de COVID-19 y, al ser fin de semana largo, el intendente decidió esperar para firmar el decreto de retroceso. Cuando parecía inevitable hacerlo, a último momento, surgió la frase de fase 5 "controlada o monitoreada" con un eventual permiso de la provincia de Buenos Aires. Esto permitió que todo siguiera con cierta normalidad aunque este estado no aparece en absolutamente en ningún documento oficial.Esto fue advertido por otros distritos que también tuvieron un caso y retrocedieron. Por eso, le advirtieron al gobierno bonaerense que querían lo mismo para ellos.