MAR DEL PLATA: Pusieron un restaurante en la calle para pedir la reapertura de la gastronomía

El día gris y la lluvia intermitente no frenó la movilización que realizan empresarios y trabajadores del sector gastronómico que montaron un restaurante a cielo abierto en la puerta del municipio para exigir que se los autorice a volver a trabajar. “La situación es alarmante”, planteó el presidente de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica de Mar del Plata, Avedis Sahakian, quien remarcó que la actividad involucra a 30 mil marplatenses.“Estamos pidiendo la apertura de nuestros locales. La Municipalidad está de acuerdo y es necesario por la cantidad de gente involucrada”, dijo el representante empresarial, quien no se mostró sorprendido por la amplia convocatoria de este martes porque, advirtió, la gastronomía en la ciudad de Mar del Plata “involucra a 30.000 personas”. “Pudimos ser más”, señaló.El dirigente dijo que le piden al gobierno provincial “un acto de fe” y que confíe en la “responsabilidad de la gente que conduce sus empresas, en la responsabilidad de la gente que conduce la ciudad y en los ciudadanos de Mar del Plata”.Sahakian dijo que para poder volver a la actividad se desarrolló un estricto protocolo para poder trabajar sin poner en peligro la salud de los marplatenses y remarcó que si se mantienen "los cuidados en los accesos" a la ciudad esto permitiría "empezar a reactivar la economía".En medio de esta pandemia algunas marcas poderosas, no solo en Mar del Plata, anunciaron el cierre de sus locales por distintos inconvenientes. En ese sentido, Sahakian dijo que el panorama es "alarmante", pero advirtió que el funcionamiento económico de la ciudad depende mayormente de los pequeños y medianos comercios gastronómicos. "Más del 80% son pequeñas y medianas empresas. Que funcione la ciudad depende no solo de las grandes empresas sino rotiserías, casas de té, café, bares pequeños, que mueven la mayor parte del comercio", marcó.