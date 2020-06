MAR DEL PLATA: El viento les arrancó el techo de la casa: Una mujer y dos nenas necesitan ayuda

El fuerte temporal de viento que se registró el sábado pasado en Mar del Plata arrancó el techo de una casa ubicada en calle 228 al 1818, del barrio Belgrano, en donde vivían una mujer y sus dos hijitas.El hecho ocurrió a las 4.30 madrugada y de milagro la mujer no resultó herida. "Estaba bajando y como vió que se le venía el techo encima, se tiró de la escalera. El techo le rozó la cabeza, de milagro no la agarró", contó este miércoles Julio, papá de Cecilia y quien vive en la planta baja.A raíz del hecho, se hizo presente en el lugar Defensa Civil, quien se comprometió a enviar a ingenieros y arquitectos para que evalúen las condiciones en las que se encuentra la estructura y si es posible volverla a edificar. "Gracias a Dios tenemos mucha colaboración, pero, como se ve, no quedó una chapa", advirtió.El hombre contó también que se comunicó con ellos una jubilada que, tras leer lo sucedido, fue a cobró el aguinaldo y lo donó para la reconstrucción. “Es un gesto digno de admirar, me hizo llorar”, relató, emocionado.Quienes puedan colaborar con Cecilia, comunicarse al 465 5975 ó al 2235445115.