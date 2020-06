CORONAVIRUS: Después del positivo de Vidal, ¿quiénes deberán testearse y por qué?

Mantener la distancia, respetar los protocolos y las medidas de higiene son la clave para cortar la cadena de contagios durante la pandemia del coronavirus. María Eugenia Vidal dio positivo ayer y expertos asumen que se debe a un contacto estrecho con el diputado bonaerense Alex Campbell. Ahora arranca el seguimiento de todos los posibles infectados de acuerdo a la agenda de los últimos días de la ex gobernadora bonaerense.El jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta dio negativo y la noticia fue un alivio para la enorme cantidad de personas que trabajan a su lado. Fue necesario el testeo porque mantuvo una reunión con Vidal el último viernes. Si bien se estipula que podría realizarse un segundo hisopado para descartar totalmente un positivo, por ahora no será necesario que se haga el chequeo, por ejemplo, el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, con quien Larreta almorzó ayer.¿Cuándo es necesario el testeo y por qué?Este seguimiento es necesario en caso de que una persona haya tenido contacto con un caso confirmado, como es el de Vidal, durante más de 15 minutos y rompiendo la distancia social obligatoria de 2 metros, aunque tuviera barbijo.Participaron también de ese encuentro del último viernes, el senador nacional Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados nacional Emilio Monzó. Ambos tienen cita para chequearse esta mañana. Desde el entorno de Lousteau aseguraron que se mantuvieron todos los protocolos correspondientes y la distancia adecuada.A la lista de seguimiento se suman diputados del bloque Juntos por el Cambio que también estuvieron reunidos con Vidal.Aislamiento por 14 días:Habrá que esperar para saber si los dirigentes mencionados necesitan o no realizar el hisopado y aislarse ya que en la posibilidad de contagio no solo pesa el grado de cotidianeidad con la persona infectada sino también la aproximación casual o infrecuente pero concreta. Los infectólogos explican constantemente lo que debiera hacer la persona que haya tenido ese tipo de vinculación con un paciente hasta 48 horas antes del inicio de síntomas y, a la vez, descuidado los resguardos sanitarios: cumplir con una etapa de aislamiento de 14 días.En lo inmediato, y sin síntomas, no es necesario un hisopado, pero en el caso de los dirigentes políticos que continúan en actividad permanente, es preferible descartar la posibilidad. Ante la falta de gusto y cierto decaimiento fue que Vidal decidió someterse al chequeo que ayer dio positivo.