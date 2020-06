MAR DEL PLATA: Cómo fue la apertura de locales de indumentaria y calzado

ZONALES

El jefe de Gabinete del municipio del partido de General Pueyrredón, Alejandro Rabinovich, explicó cómo se vienen implementando los distintos protocolos para habilitar una serie de rubros que, en Bahía Blanca, aún se encuentran a la espera de poder volver a la normalidad, como es el caso de indumentaria y calzado."Nosotros comenzamos con esta tarea hace 35 días, cuando el intendente Guillermo Montenegro empezó a solicitar la reactivación económica. Enviamos protocolos para habilitar actividades, teniendo en cuenta la situación del COVID-19. Llegamos a un punto donde pedimos que se permita la atención de los comercios a la calle. En los primeros días de mayo hicimos una prueba piloto, para luego cambiar el protocolo, y hace una semana quedó habilitado", sentenció Rabinovich, en su charla con el periodista Germán Sasso.Y agregó con relación a la más controvertida de las actividades por estas horas en Bahía Blanca: "Indumentaria y calzado está habilitada en Mar del Plata, con un protocolo especial. Las personas compran desde la puerta, no está permitido entrar al probador y la devolución de la prenda también tiene sus medidas sanitarias. De parte de los comerciantes nunca tuvimos un problema de incumplimiento de protocolos, lo complicado para nosotros era el movimiento de gente en el transporte público. Por eso establecimos un escalonamiento horario que también aplicaremos en una tercera fase con las salidas recreativas"."Con ese horario escalonado podemos tener a la gente más repartida en la calle. Cada sector lo fue entendiendo porque la ciudad es una sola y sus habitantes son únicos, por eso teníamos que administrar el movimiento. Tenemos cuatro casos activos y llegamos a tener 36 en el momento más crítico. Desde el primer día el intendente Montenegro tomó medidas muy activas en los retenes de ingreso. Si entrás tenés que ir a hoteles y debés certificar que es una urgencia. Incluso, hay medios de transporte locales que van a buscar, por ejemplo, un remedio a determinado acceso para una persona que lo necesite", sentenció Rabinovich en otro segmento de la entrevista radial.Además, brindó un dato poco conocido hasta el momento: "Tenemos hoteles para repatriados, para varados, para sospechosos y contagiados asintomáticos. Cuanto más controlemos lo externo, más podremos abrir lo interno. Sigue cerrados los cines, teatros y gastronomías que funciona con delivery y take away. Con este último rubro intentaremos armar un protocolo. Incluso mañana harán una prueba en el salón. Nuestros protocolos tardan en ser analizados, pero entendemos porque la Provincia está abarrotada. El intendente se pone denso, llama permanentemente"."Nuestra expectativa sobre el anuncio del próximo fin de semana sabemos que hay realidades distintas, pretendemos que se siga diferenciando el área Metropolitana y el Interior. Creo que se tiene que ser mucho más federal. Si en algún momento ocurre algo, seremos los primeros en dar marcha atrás con las habilitaciones, como pasó con Necochea y el baby shower. Pretendemos que las ciudades fuera del AMBA tengan mayor autonomía, sabiendo que es difícil porque nosotros recibimos presiones", finalizó el funcionario marplatense.