MADARIAGA: Falleció un hombre que se encontraba dentro de un vehículo

MADARIAGA

Nota de centraldenoticiasmadariaga.com - Sirvasé citar fuente

Personal policial y médico legista trabajaban esta tarde para determinar lo sucedido con un hombre de 62 años que estaba en el interior de un vehículo, junto a una mujer, en un camino vecinal de la zona de Zorzales.El Comando de Prevención Rural (CPR) fue alertado esta tarde por un camionero sobre la emergencia y el SAME fue despachado a la zona para constatar lo sucedido.Al arribar se encontraron con la víctima, con domicilio en el Partido de la Costa, ya sin vida en el interior de una camioneta; según informaron a Central de Noticias fuentes vinculadas a la investigación.Al no detectarse signos de violencia, el legista dictaminó que se trataba de una muerte por ataque cardíaco por lo que no se inició causa penal.