LA PLATA: Entró a robar a una casa, había dos pitbulls y lo mataron

NACIONALES

Un joven de 19 años de edad perdió la vida en la tarde de este sábado tras ingresar a una vivienda del barrio platense de Altos de San Lorenzo con fines delictivos. En el sector trasero de la casa había dos perros de raza pitbulls que lo atraparon y mordieron hasta matarlo.Dylan Joel Nicolás Escudero falleció cuando lograron sacarle los animales de encima y lo trasladaban en una ambulancia del SAME al Hospital San Martín.El delincuente saltó un paredón para meterse en el terreno y no sabía que allí estaban los dos peligrosos animales que lo capturaron. Los gritos alertaron a los vecinos quienes llamaron a la policía y mientras tanto arrojaron agua fría a los animales sin obtener mayores resultados.Al llegar los uniformados debieron dispararle y matar a uno de los perros que no saltaba el cuerpo del hombre ya moribundo.