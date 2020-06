El "Pata" Medina aseguró que "Macri tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo"

NACIONALES

El exjefe de la Uocra de La Plata, Juan Pablo "El Pata" Medina, rompió este lunes el silencio desde su prisión domiciliaria para criticar al expresidente Mauricio Macri por las consecuencias económicas de su gobierno.Pero no solo eso. Realizó declaraciones temerarias en Radio Rivadavia al pedir la muerte del exjefe de Estado. "No jodamos: ese tipo tiene que estar colgado en la Plaza de Mayo", subrayó."¿Por qué no habría que matarlo? Si tanta gente muere injustamente en el país. Yo no tengo el coraje de matarlo, pero de una vez por todas se tiene que hacer justicia", insistió.El sindicalista acusó a Macri de no cumplir las promesas que hizo en la campaña de 2015: "¿Qué Presidente constitucional? A ese Presidente lo eligieron y no le dio respuesta al pueblo".Medina sugirió que el líder de Juntos por el Cambio estuvo detrás de la denuncia que lo llevó a la cárcel: "Soy inocente. Que la Justicie demuestre lo contrario. Eso fue un apriete del Gobierno para armarme una causa".En febrero, como publicó TN.com.ar, la Sala II de la Cámara Federal de La Plata le concedió la prisión domiciliaria al "Pata" luego de pasar dos años en la cárcel de Ezeiza.Al principio, los camaristas César Álvarez y Roberto Agustín Lemos Arias rechazaron la excarcelación de Medina porque un tribunal lo tenía a disposición para enjuiciarlo por asociación ilícita, lavado de activos y extorsión, pero el abogado César Albarracín planteó como alternativa la domiciliaria finalmente aprobada.El juez federal de Quilmes Luis Antonio Armella le ordenó el 26 de septiembre de 2017 a la Prefectura arrestar al histórico dirigente de la Uocra de La Plata, entre otras cosas, por esos delitos.Ese día, Medina se atrincheró en el gremio. "Vamos a defender la causa de los trabajadores constructores y les digo a mis compañeros de la CGT que hoy vienen por el 'Pata', pero mañana vendrán por todo el movimiento", advirtió. Finalmente, su abogado negoció la entrega.Ahora, desde la prisión domiciliaria, el sindicalista cargó contra el expresidente: "Hace cuatro años que hay pandemia en la Argentina porque empezó con Macri".