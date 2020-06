CAÑUELAS: Su hija es electro dependiente y pide que Edesur instale un medidor

NACIONALES

"Hice un sinfín de reclamos, pero nunca vinieron a bajarme el medidor. Lo necesito para poder registrar a mi bebé como electro dependiente y hacer el reclamo cada vez que hay fallas en el suministro".

"Solange Ponce no es cliente de Edesur con medidor. Está en una zona con boca de expendio. Estamos ayudándola para que se regularice la situación en conjunto con el Municipio y si logramos hacerlo, primero necesita -como indica la ley de Electrodependientes-, que el Ministerio de Salud apruebe su condición. Sólo entonces Edesur puede, según la Ley y su reglamentación, proceder a instalar una FAE. Continuaremos asistiendo a Solange para que el tramite llegue a buen puerto".

Danira Bayo nació hace un año y tres meses con un retraso madurativo que le provocó múltiples trastornos, como desnutrición crónica, problemas respiratorios, hipotiroidismo y parálisis cordal.Desde su nacimiento debe estar conectada a una bomba alimentaria en forma permanente. Es un dispositivo eléctrico que sólo se desenchufa cuando debe ir al médico a hacerse controles. Para esos casos tiene una batería con cinco horas de autonomía.Durante el fin de semana su madre, Solange Ponce, publicó una carta en su perfil de Facebook para sensibilizar a las autoridades y directivos de la empresa Edesur, ya que su vivienda del barrio La Unión no cuenta con medidor. En consecuencia, no puede realizar reclamos cada vez que hay cortes o la tensión es extremadamente baja.Explicó.Solange y su familia viven en Aguado 524 entre Berrueta y Kennedy del barrio La Unión, en la ciudad de Cañuelas.LA CARTAQué puedo pretender de esta ciudad, si nadie se pone los pantalones para hacer lo que tienen que hacer, todos se lavan las manos y más de uno se ríe en tu cara, ya no sé qué más hacer para que alguien pueda hacer su trabajo.Ayer a la noche se me prendieron fuego los cables me quedé sin luz y mi hija está conectada a una bomba de alimentación que responde a la electricidad. Sin electricidad sólo responde 5 horas, más no.Me cansé de ir a Edesur para que me pongan el medidor, para poder hacer reclamos por qué si nos quedamos sin luz, al no tener medidor no puedo hacer reclamosVoy a la Municipalidad para que me ayuden... yo sé que la Municipalidad no tiene nada que ver con Edesur pero vamos a ser realistas: ellos tienen mucha más llegada que uno. Y la respuesta siempre fue: tené paciencia.¡Sí claro! Paciencia ante una tormenta que corta la luz del barrio, porque ese es otro tema, el barrio tiene una tensión bajísima y ante cualquier tormenta se quedan sin luz.¿O paciencia para que un día de esto esté durmiendo y se me prenda fuego la casa con todos mis hijos adentro? A ver, cuéntenme por favor que no entiendo a quién tengo que coimear para que vengan a mi casa.¡Por Dios! Ni la salud respetan, estamos hablando de una bebé, ella no tiene la culpa de nada, ella no pidió esto que le está pasando.Díganme por favor qué hago, con quién hablo, a quién busco, dónde lo ubico.Un poco de corazón, con las criaturas no se juega.QUÉ DIJO EDESURAnte una consulta de InfoCañuelas, Edesur brindó la siguiente respuesta oficial: