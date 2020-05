VILLA GESELL: Delincuentes intentaron robar en un comercio de La Carmencita

ZONALES

El comercio sufrió dos robos en menos de 30 días, donde los delincuentes se llevaron mercadería por una importante suma para un local de barrio.Los robos se registraron durante la madrugada forzando rejas y ventanas. En esta oportunidad volvieron a intentarlo con la misma modalidad, pero no lo lograron.La propietaria del lugar y representante de la Junta Vecinal de ese barrio, Sandra Hoste, realizó un descargo en facebook sobre la impotencia que siente al ver violentada su propiedad por tercera vez."Y si. Una vez más y sin respuesta, la verdad, pero yo soy como la varita de mimbre, me doblo hasta el piso, pero no me quiebro, llore??? Sí lloré, tengo rabia, sí y mucha, tengo miedo? Siiii claro, el control que hay no alcanza para estos HDP, quien me va a cuidar ? pero no me van a sacar las ganas de seguir"