LA COSTA: A partir de hoy, rige un nuevo cronograma de caminatas y compras minoristas

ZONALES

Desde este martes 19 se implementa en el Partido de La Costa una nueva organización para la administración de las caminatas recreativas y para la compra en comercios minoristas, que busca evitar los conglomerados de personas en el marco de la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio.El nuevo esquema establecido determina que las personas con DNI finalizado en número par pueden realizar caminatas y compras en comercios no esenciales los días pares. Y quienes tienen DNI terminado en número impar, podrán llevar adelante las mismas actividades los días impares. Por ejemplo, este martes 19 podrán los que culminen su DNI en impar.De esta manera, en los días de calendario par podrán llevar adelante las caminatas y compras minoristas no esenciales aquellas personas cuya terminación de DNI sea 0, 2, 4, 6 y 8. En tanto, en los días de calendario impar, podrán hacer lo mismo aquellas personas cuya terminación de DNI sea 1, 3, 5, 7 y 9.Los horarios dispuestos para las caminatas continuarán siendo de 10.00 a 11.00 y de 14.00 a 15.00 (las caminatas son de máximo de una hora), mientras que para los comercios minoristas no esenciales se mantiene el horario de 9.00 a 17.00.Asimismo, se recuerda que las compras de insumos esenciales, como alimentos, farmacias y ferreterías, no importa la terminación de DNI y se pueden hacer todos los días de 9.00 a 17.00. También se recomienda utilizar en lo posible el servicio puerta a puerta o de delivery.Es importante considerar que el Comité Epidemiológico local entiende que las próximas dos semanas serán claves en el avance de la pandemia, por lo que mientras haya menos contacto, menor será el contagio.Estará organizado de la siguiente forma:CAMINATAS Y COMPRAS MINORISTAS-Días pares, DNI terminado en número par-Días impares, DNI terminado en número impar-Horarios de Caminata: de 10 a 11; de 14 a 15.-Horarios de Comercios minoristas: de 9 a 17.Requisitos caminatas:-Días pares: Documentos final par: 0, 2, 4, 6 y 8-Días impares: Documentos final impar: 1, 3, 5, 7 y 9-Las caminatas serán una vez por día y por un máximo de 1 hora, de lunes a lunes, sumándose a partir de esta semana los días domingos. Debe respetarse una distancia máxima de 500 metros desde el domicilio. En caso de estar en ese radio del domicilio la costanera, la playa o el bosque, se podrá transitar siempre respetando las normas establecidas y el radio correspondiente.-Los menores de 14 años deben estar siempre acompañados por uno solo de sus padres o un adulto responsable. En este caso se considerará la terminación de DNI del adulto.-Llevar siempre DNI. Es obligatorio utilizar tapaboca y nariz para los adultos y niños mayores de dos años.-Debe respetarse una distancia social de 10 metros con otros vecinos que estén haciendo la caminata.-Al regresar al hogar se debe cumplir con todas las normas de higiene recomendadas: desinfección del calzado, ropa y tapaboca, lavado de manos.Acciones no permitidas en las caminatas:-No se puede trotar ni correr, ni realizar rutinas de entrenamiento físico.-No se pueden tocar objetos ni usar bicicletas, skates, triciclos, pelotas ni otros juegos.-No pueden usarse los espacios comunes como plazas, plazas deportivas y parques, ni usar instalaciones como juegos de plaza ni aparatos para hacer gimnasia.-No pueden realizar estas caminatas aquellas personas que se encuentren cumpliendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO).