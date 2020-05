PINAMAR: Empresarios solicitaron establecer pautas para recibir turismo

ZONALES

Sumado a la opinión de representantes de sectores empresariales, Gustavo Gorosterrazu afirmó hoy que Pinamar debe establecer las pautas de apertura al turismo con vistas a la próxima temporada de verano porque, en caso de no hacerlo, “se termina como ciudad”.“Si por algún motivo cerrara la puerta al turismo, Pinamar se termina como ciudad porque no hay producción”, expresó en declaraciones a Nadie es Perfecto.“No hay alternativa que no sea necesitar al turismo. La peor temporada de Pinamar se habrá ocupado un 50 ó 60 por ciento y fue malísimo con una situación posterior desastrosa: imaginemos si no viene nadie, no existe”, agregó.Por eso, entendió que “para traer ese turismo debemos empezar a darle muestras a nuestros turistas, ya sea propietarios o no, de que hacemos cosas para protegerlos a ellos y a nosotros” y resaltó que “tenemos que darle tranquilidad para que vengan, sino no van a venir tampoco”.“En países como Italia, que depende del turismo, decidieron abrir porque no hay alternativa. Estamos en una etapa que tenemos miedo a una enfermedad que vamos a tener que convivir con ella””, señaló.En su consideración, estas pautas “las tenemos que empezar a hacer desde ahora, no lo vas a empezar a hacer en octubre”.Playa:Respecto a la situación de los balnearios, Gorosterrazu aseguró que “el frente marítimo representa una gran parte de la opción de los turistas. Es el primer lugar donde hay que hacer algo para decirle: si querés comer algo frente al mar, lo vas a tener, pero no se puede con la oferta que tenemos hoy”.“Debemos ampliar los espacios para que podamos poner las mesas y sillas necesarias para que la gente pueda venir. De la misma manera tenemos que repensar el tema de sombra, hoy tenemos carpas que miden tres metros de largo por dos de ancho y no se puede”, subrayó.En ese sentido, pidió que “admitiremos más metros en una construcción lógica, supervisada por la municipalidad” y que “se debería trabajar para permitirle a quienes quieran y puedan, ampliar la posibilidad de oferta”.También, manifestó que “el turista lo que primero mira son el valor de alquileres y cómo es la situación de la playa” y que “el 90 por ciento de la gente que viene a Pinamar pasea por la avenida del Mar y un gran porcentaje va a comer y es el mejor público que podemos aspirar que es el que consume”.