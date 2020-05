MAR DEL PLATA: Otras dos médicas con Coronavirus

ZONALES

Dos nuevos casos de contagios de covid-19 se confirmaron en Mar del Plata en la mañana de este miércoles, con lo cual se alcanza una cifra total de 31 desde el comienzo de la pandemia, de los cuales nueve son casos activos.Se trata de dos médicas. Una es una pediatra de 57 años que atiende en Miramar y está internada en la unidad de coronavirus de la Clínica 25 de Mayo. El caso fue confirmado por el infectólogo Gonzalo Corral en diálogo con María Delia Sebastiani, por LU6 radio Atlántica.El otro caso es el de una residente obstetra de 35 años del Hospital Privado de la Comunidad. Ambos casos fueron confirmados anoche, por lo que no se reflejaron en el parte nocturno de la municipalidad y se cree que podrían figurar en el de esta tarde.En la Clínica 25 de Mayo también está internado un hombre de 66 años al que se le detectó coronavirus el lunes 18, mientras que en el HPC está internada con Covid-19 una mujer de 51 años, que también dio positivo ese día. Además, en ese hospital figura como caso activo una embarazada.Los casos totales en Mar del Plata ascienden a 31 –y no a 32– debido a que un médico había dado positivo pero un laboratorio de Bahía Blanca informó que la prueba estuvo contaminada y que no tenía el virus.