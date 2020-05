Imputaron a jubilado que ejecutó a perrita callejera de un escopetazo

NACIONALES

En la localidad bonaerense de Ranelagh, en el partido de Berazategui, la Justicia decidió imputar, por haber infringido la ley Sarmiento, a un jubilado, de 77 años, quien ayer lunes ejecutó a tiros de escopeta a una indefensa perra callejera. Al septuagenario le fueron incautadas armas de fuego y numerosas municiones, cuando los policías allanaron su domicilio.Los voceros revelaron a cronica.com.ar que el individuo, llamado Hugo Armando, de 77 años, fue notificado de la acusación en su contra, pero no se lo detuvo no por su avanzada edad, sino debido a que lo ocurrido, durante la madrugada del 25 de mayo, está considerado como un caso excarcelable, de acuerdo a lo contemplado en el Codigo Penal de Argentina.Hugo Armando vive junto a su esposa, 68, y el hijo del matrimonio, de 44, en un inmueble ubicado en la esquina de Agote y 370, donde los integrantes de la Estación de Policía de Berazategui secuestraron una escopeta Ithaca 12.70 (que se cree habría sido usada para dar muerte al animal), una pistola Tanfoglio 11.25, rifles de aire comprimido y gran cantidad de municiones de distintos calibres.Se comprobó, en base a las imágenes captadas por una cámara de vigilancia, que el anciano fusiló a la perra desde el interior de un automóvil.Habitantes del barrio, indignados porque le daban de comer al can, se concentraron frente a la vivienda del sujeto y reclamaron que fuera a la cárcel.La causa está en manos del doctor Daniel Ernesto Ichazo, fiscal de la Unidad Funcional N° 1 de Berazategui, y el Juzgado de Garantías N° 4, ambos pertenecientes a los tribunales de Quilmes.