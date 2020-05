Desde hoy, se pagará peaje en todos lados

NACIONALES

Entre las nuevas excepciones autorizadas a través del Decreto de Necesidad y Urgencia se destaca la vuelta de los peajes en las autopistas porteñas, en los accesos Norte y Oeste y en la AU Ezeiza-Cañuelas.Las barreras estaban levantadas desde el inicio de la cuarentena por el coronavirus , pero, a partir de la flexibilización, aumentó el tránsito y por eso decidieron suspender el paso gratuito. Hoy también vuelven los empleados de la Anses.Según detalló la publicación del Boletín Oficial, se amplía el listado de servicios exceptuados para "las actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el cobro de peaje". Sin confirmación oficial, desde este lunes no se podría circular gratis por las autopistas 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia, que son las gestionadas por la empresa estatal AUSA.Así, los vehículos de dos ejes que utilizan las 25 de Mayo y la Perito Moreno volverán a pagar $85 en horario pico y $60 en horario no pico. Y los que circulan por la Illia, $25 y $35, respectivamente. También habrá que volver a pagar peajes en los accesos Norte y Oeste y en la autopista Ezeiza-Cañuelas. Así se lo confirmó a Crónica una fuente oficial.Las tarifas para los autos particulares que transitan entre Capital y la zona norte por la Panamericana en las horas de mayor circulación son $60 (ramal Debenedetti Márquez), $65 (Tigre) y $75 (Pilar-Campana). Mientras tanto, el peaje del Acceso Oeste ascienda a $65.En la autopista Buenos Aires-La Plata cobran peaje desde el miércoles 13 de mayo, aunque sólo en los carriles que conducen hacia la capital bonaerense. Aubasa, la empresa responsable de la concesión, aún no informó cuándo comenzarán a pagar los usuarios que viajan hacia la ciudad de Buenos Aires. Sólo indicaron que lo resolverán en acuerdo con las fuerzas federales que realizan los operativos de control de acceso a la Capital Federal.De esta manera, por ahora sólo los automovilistas que se dirigen a La Plata pagan el peaje, que es de $66 en horario normal y $84 en horario pico. Los puestos están en Dock Sud, Hudson y en las bajadas hacia Quilmes y Berazategui. Según trascendió desde el gobierno, el incremento en el volumen del tránsito hizo que se restablezca el cobro de los peajes. Por el mismo motivo, esta semana volvieron a hacer fotomultas en los accesos.Además, volverán a trabajar personal de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses); profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral; y la actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios."Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados", publicó el gobierno.