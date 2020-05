CORONAVIRUS: Policías de Mar del Plata que trabajan en Ayacucho, denuncian que no controlan su salud

ZONALES

Tres efectivos de la fuerza policial, provenientes de la ciudad de Mar del Plata, denuncian que desde el inicio de la pandemia jamás recibieron un seguimiento. Los mismo prestan servicio en la Comisaría de la mujer y la familia. Los efectivos temen por su salud, la de sus familias, los de sus compañeros y de todos los ayacuchenses.Días atrás presentaron síntomas de resfríos, fueron analizados en el Hospital local, pero no fueron considerados sospechosos de Covid-19.Todos pasaron por los controles sanitarios pertinentes, dando “negativo”. De igual manera señalan que en ningún momento se les realizaron controles o un seguimiento a cada uno de ellos, aún, sabiendo que provenían de una ciudad con casos “confirmados”, detalló a Urgente Ayacucho el efectivo Germán García.Además, fueron informados que no solo deberán viajar una vez, sino que deben cumplir tareas dos o tres veces por semana. Esto suma gastos, realizar viajes “a dedo” y riesgos a contagiarse. Los mismos se ofrecieron cumplir sus tareas en la ciudad balnearia, de esa forma evitarían una posible propagación, pero no fue aceptada.“Queremos trabajar con los recaudos necesarios, con los controles de prevención. Lo único que recibimos de nuestras jefas, Patrón y Palle, fueron risas y burlas” afirmó García.