(VIDEO) MAR DEL PLATA: Denunciaron que la zona roja se “desmadró”: Apedrearon a un policía

ZONALES

Un policía fue apedreado por un grupo de travestis mientras hacía una recorrida con su auto particular, en la denominada “zona roja” de Mar del Plata. Los vecinos del barrio Don Bosco denuncian que se han multiplicado en las últimas semanas la presencia de trans y con ello, la venta de droga. Aseguran que, debido a esta situación, aumentaron considerablemente los robos a cualquier hora del día.El titular del Foro Municipal de Seguridad de la jurisdicción cuarta, sostuvo que esta situación “se desmadró” este martes alrededor de las 23, cuando el jefe de calle policial fue atacado por integrantes de la comunidad trans.Rivera contó que anoche fue testigo de la agresión al policía: “El jefe de calle me llamó para que sea testigo, porque si no los trans le iban a meter un recurso de amparo. Desde hace unos meses que la Fiscalía les metió una asistente social y ante cada problema originado, impide que los detengan. De haber entre 15 a 17, ahora hay 30. Se sienten protegidas”, consideró.“A los vecinos no nos molesta si ejercen la prostitución, pero si la venta de drogas. Esto hace que haya cada vez más robos en la zona y a cualquier hora del día. Se te meten en la calle y te roban el auto con total impunidad”, reclamó.