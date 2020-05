GENERAL LAVALLE: La paciente con Covid-19 se encuentra asintomática y en aislamiento

ZONALES

Esta semana la Secretaría de Salud del municipio de General Lavalle, informó acerca de un caso de Covid-19 en el distrito.Se trata de una mujer perteneciente al sistema de salud público, que presta labores en el Hospital Municipal de Mar de Ajó, y contrajo el virus en el nosocomio, al mantener contacto estrecho con la obstetra marplatense con coronavirus que estuvo en el partido de La Costa hace más de una semana.Al respecto se refirió el Dr. Gustavo Dubsky, Secretario municipal de Salud de General Lavalle, quien informó que la paciente se encuentra “asintomática y evolucionando favorablemente”, al tiempo que enfatizó: “Por suerte en principio está todo controlado y estamos atentos a los efectos que no surjan nuevos inconvenientes de salud”.Asimismo, el especialista aclaró que la paciente se encuentra llevando a cabo el aislamiento correspondiente en su vivienda particular ubicada en Paraje Pavón.En este sentido, el Dr. Dubsky señaló que “el aislamiento se tiene que hacer hasta que en los próximos hisopados tenga dos hisopados negativos”, al tiempo que agregó: “Es una circunstancia que además estableció hacer una determinación de cuáles fueron los eventuales contactos de esa paciente, y estamos trabajando en ese sentido”.Además, señaló que se mantiene una comunicación constante con las autoridades sanitarias del partido de La Costa.En este aspecto, el galeno mencionó: “Sé que, en el partido de La Costa, según me dijo el Dr. Creuso, están controlando sanitariamente a esas personas, pero en forma paralela y simultánea, y debido a que esto es otra jurisdicción y nos obliga obviamente también a hacer un seguimiento, nosotros estamos haciendo en forma paralela una evaluación de los casos, a los efectos de tener un mayor conocimiento de la situación”.Por último, el Dr. Dubsky advirtió que “hay que ser conscientes que esto puede llegar a suceder y puede llegar a diseminarse”, no obstante, apeló a que “la gente tiene que empezar a estar tranquila, no generar pánico”, sobre lo cual resaltó: “Lo que tenemos que tener en claro es que si tomamos las medidas de distancia social para con el otro y todo el mundo usa barbijo y toma las medidas básicas de higiene, las posibilidades de contagio son prácticamente nulas”.