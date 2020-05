Argentinos varados en un buque por el Coronavirus, fueron atacados por piratas frente a las costas de Haití

NACIONALES

La calma del mar en el Caribe la alteró primero el coronavirus. La pandemia obliga a una tripulación argentina a permanecer adentro del buque tanque Tosna Star de la naviera nacional Maruba sin saber cuándo podrá volver a casa. Pero no poder bajar en ninguna costa no fue lo peor para ellos: atracados en Puerto Príncipe, Haití, sufrieron el ataque de piratas con arma blanca.El hecho, que ocurrió el domingo a la noche, se conoció en las últimas horas, luego de que se difundiera el mensaje de uno de los marineros en las redes sociales. Claudio Benítez relató en Facebook cómo fue el ataque inesperado sufrido por unos 10 haitianos, que llegaron en botes a remo armados con machetes y otras armas blancas."Lo que estoy relatando no es una segunda parte de alguna película. Esto que les voy a contar nos pasó en vivo y en directo. Fuimos abordados por piratas de Haití en zona de fondeo siendo entre las 20 y 21, o sea durante la noche de este domingo pasado. Nos abordaron, subieron por el escoben del ancla de popa del buque. Subieron agresivos, armados con machetes, tridentes y cuchillos", comenzó Benítez.En ese momento, en plena oscuridad, "tomaron por sorpresa al marinero de guardia", a quien le pusieron un machete en el estómago y le pidieron "nerviosos en su idioma que les entregue el teléfono y todo lo que tenía en su poder en ese momento". Así fueron uno a uno con los marineros que en ese momento estaban despiertos en el barco hasta que "un engrasador escucha ruidos y ve, para su sorpresa, que tienen a sus compañeros apuntándole con armas blancas. Corre dando la alarma y despertando a toda la tripulación que en un segundo salimos a cubierta a rescatar a nuestros compañeros", explicó."Para todo esto -describió-, los oficiales se encuentran en el puente faltando la presencia del capitán, quien se encerró en su camarote asustado y preso de ataques de pánico. Ya los haitianos se habían lanzado al agua con los objetos robados, allí los esperaban botes. Ante esta situación el oficial toma la decisión de levantar el ancla y retirarnos de la zona de peligro. De esta noche no nos olvidaremos jamás, menos los marineros que fueron agredidos como Emiliano, Yona y Roberto".Según detalló, el trabajo de la tripulación es abastecer a las islas con combustible. "Pero la vida no será la misma. Cómo les dije, no es la segunda parte de una película, esto es real y pasó en el Buque Tanque Tosna Star", afirmó. A raíz del hecho, por ejemplo, uno de ellos recibe asistencia psicológica vía Whatsapp.El buque argentino salió de Buenos Aires el 23 de diciembre, pasó por Cuba, Colombia, México, Puerto Rico, Santa Lucía y Haití y tendría que haber regresado a la Argentina en marzo, pero la pandemia y la consecuente cuarentena por el nuevo coronavirus cambió los planes.Por eso, tras este ataque, Benítez pidió desesperado que los ayuden a volver: "Somos una tripulación de argentinos que salimos un 20 de diciembre a nuestro trabajo en el Caribe. Nos afectó la cuarentena del virus y no podemos regresar a nuestro país, a nuestro hogar. Hoy nos visitan piratas, qué más nos tiene que pasar para poder volver a nuestro hogar sanos, Dios mío. Sólo le pido a Dios y a mis compañeros nunca bajar los brazos y seguir unidos para un pronto regreso o para lo que tengamos que enfrentar en el futuro incierto de esta travesía".