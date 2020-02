MADARIAGA: Mañana llega a la ciudad el mamógrafo móvil de LALCEC

MADARIAGA

Con el fin de promover la prevención del Cáncer de Mama, el mamógrafo móvil permanecerá en nuestra ciudad desde el lunes hasta el jueves 27 para que mujeres en edad de riesgo () y sin cobertura médica puedan realizarse mamografías de manera gratuita.El Móvil se ubicará en Escuela N°15 (Nicaragua 609) y los turnos podrán solicitarse de manera telefónica, de lunes a viernes, en la franja horaria de 8 am a 10 am. Los teléfonos para hacerlo son:En Argentina se diagnostican alrededor de 19.000 nuevos casos de Cáncer de Mama por año. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la detección temprana sigue siendo esencial para mejorar los indicadores de supervivencia. Sin embargo, en nuestro país, 4 de cada 10 mujeres en edad de riesgo (40 a 65 años) aún no se hacen la mamografía anual, de acuerdo la encuesta a nivel nacional realizada en 2016 por Fundación AVON.Por este motivo, Fundación AVON y LALCEC tienen como objetivo ofrecer la posibilidad a mujeres en edad de riesgo, que no cuentan con acceso al estudio, de realizarse la mamografía de manera gratuita en el Mamógrafo Móvil.En 2019, tanto la Fundación AVON como el Mamógrafo Móvil cumplieron 20 años de trabajo constante, que se reflejan en las más de 150.000 mamografías gratuitas y las más de 3750 mujeres que pudieron ser diagnosticadas a tiempo.