LA PLATA: Delincuentes tomaron de rehenes durante 15 minutos a dos mujeres y dos nenes

NACIONALES

Dos peligrosos delincuentes desataron esta madrugada un momento de extrema tensión en el barrio platense de La Loma al tomar de rehenes a una familia integrada por dos mujeres y dos niños. Fuentes calificadas de primera mano aseguraron que los malvivientes actuaron con fines de robo y estaban fuertemente armados, no obstante una intervención inmediata de efectivos policiales logró desactivar el plan y pudieron dar con uno de ellos, en tanto que el restante logró escapar y permanece prófugo.Las víctimas son una mujer de 32 años, sus hijos menores de edad -de 3 y 5 años- y su madre de 67, quienes dormían en su casa de 26 entre 43 y 44 cuando los malvivientes irrumpieron a punta de pistola. "Ingresaron por el techo y dieron en un patio interior desde donde entraron a la vivienda", aseguraron los informantes. Al parecer, buscaban hacerse de dinero y objetos de valor, ya que revolvieron toda la propiedad. Los sujetos lograron reducir a las víctimas a través de severas amenazas de muerte para actuar con más comodidad.Todo ocurrió alrededor de las 4 y a los pocos minutos un alerta puso en movimiento a agentes de la Policía Local que trabajaban en la zona en el marco del operativo “calles seguras”, por lo que no tardaron en llegar al domicilio. Allí, efectivamente, comprobaron la presencia de extraños dentro de la vivienda y al alzar la voz en alto lograron desactivar el robo y todo derivó en una toma de rehenes, la cual finalizó cuando los ladrones tomaron la decisión de huir de lugar.Atenta a los movimientos de los sujetos, la policía montó un operativo cerrojo en toda la manzana para dar con ellos. Mientras tanto la zona se convirtió en un punto de extrema tensión debido a la presencia de numerosos patrulleros.En este marco, lograron dar con uno de los ladrones mientras procuraba escapar por los techos de las viviendas linderas. Asimismo hallaron en las inmediaciones del lugar del hecho un automóvil Peugeot 308 con el que los ladrones habrían llegado al lugar. Según se informó, se trata de un rodado con pedido activo de captura en la ciudad bonaerense de Almirante Brown.Entre los elementos incautados a los delincuentes se alistó una pistola Bersa calibre 9 milímetros y 26 balas entre las cuales algunas tenían la denominada “punta azul” con capacidad para perforar chalecos antibalas. Además, contaban con múltiples herramientas comprometedoras como llaves francesas, pinzas "pico de loro" y alicates, linternas y varios destornilladores.El sujeto aprehendido fue trasladado a la Comisaría 4ta. y puesto a disposición de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 del Departamento Judicial La Plata, bajo los cargos de “robo agravado por escalamiento, privación ilegal de la libertad y daños y resistencia a la autoridad”, en tanto que se analizaban datos para dar con su compañero que permanece prófugo.Extremadamente peligrosos"Ambas mujeres fueron golpeadas por los delincuentes a culatazos" y "todo el tiempo recibieron amenazas de que iban a matar a los chicos", de acuerdo con la información. En tanto que los menores resultaron ilesos.En este marco, intervino una ambulancia del SAME que asistió a ambas víctimas por los fuertes golpes y luego las derivó a un centro médico.Durante el operativo revisaron una de las habitaciones y encontraron debajo de una cama una pistola Bersa 9 milímetros e incautaron unas 26 municiones que descartó el malviviente que terminó detenido.También secuestraron un Peugeot 308 gris con pedido de captura en Almirante Brown, múltiples herramientas aparentemente para usar en episodios delictivos, teléfonos y pasamontañas."Son sujetos de gran peligrosidad porque tenían balas de punta azul para perforar chalecos de seguridad", describieron. Evidentemente son "balas para atacar a los policías".