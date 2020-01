REGIÓN: Kicillof se encuentra reunido con intendentes opositores

MADARIAGA

El gobernador Axel Kicillof se reúne desde este mediodía con los intendentes de la oposición -de Juntos por el Cambio y vecinalistas- en una cumbre en la que busca destrabar la Ley Impositiva que envió hace una semana a la Legislatura y que aún no se pudo aprobar.Por eso, Kicillof convocó a todos los intendentes de Cambiamos a su residencia oficial en La Plata. Quiere explicarles, cara a cara, que si el proyecto no avanza, la Provincia quedará al borde del default y que "todos" van a perder. Tras la foto de rigor hubo una mesa de trabajo en el SUM.Si bien la jornada tendrá una dimensión institucional, el debate por la Ley Impositiva va teñir todo el evento.Kicillof está entusiasmado con la idea de poder hablarles a los referentes locales de la oposición sin intermediarios.Kicillof adelantó parte de su planteo en las últimas horas. “Se perjudican todos los intendentes y lo saben bien”, y añadio: "Lo que van a lograr en términos de recaudación es que los (contribuyentes) chicos terminen pagando lo mismo que los más grandes”, agregó"Hay intendentes, sobre todo radicales pero también del PRO, a los que les estamos proponiendo explicarles, aunque no pensemos exactamente igual, que las políticas (de su administración) van a beneficiar a todos”, señaló.En síntesis, Kicillof les trasmitirá que sin actualización de impuestos está todo en duda: transferencias a municipios, infraestructura escolar, de salud, víal e hidráulica y continuidad de las obras ya empezadas.