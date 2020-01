Besar a un hombre con barba tiene más gérmenes que un perro

INTERNACIONALES

No cabe duda que los hombres con barba suelen ser muy atractivos, porque se ven sexys y viriles y un largo etcétera, pero… resulta que es mejor pensarlo dos veces antes de andarse besando con un barbón.Y es que según un estudio realizado por el microbióloho John Golobic, que se publicó en páginas de Quest Diagnostica, la barba de los hombres tiene más gérmenes que un perro.Y es que el estudio de Golobic concluyó que en la barba de ‘onvre’ se encuentran bacterias que habitualmente viven en la materia fecal, o sea en las heces, la popó, la caca y por si fuera poco, en los intestinos.Pero eso no es todo: el resultado de Golobic tiene respaldo en otro estudio que se hizo allá en Suiza y que indica que besar en la boca, o en la mejilla, a un barbudo transmite más bacterias que el pelo de perrito.En el caso de Suiza, investigadores de la Clínica Hirslanden tomaron muestras de la barba de 18 hombres y el pelo en el cuello de 30 perros.Así en contraste con los perros, las barbas de estos hombres revelaron cantidades elevadas de microbios, y de hecho 7 de ellos tenían gérmenes considerados un riesgo para la salud.Pero… ¿cuál es la razón de que ya no quieras besar a tu barbudo?Resulta que el pelo en la cara, o sea la barba, tiende a atrapar más suciedad y gérmenes que otras partes y precisamente eso conduce a infecciones comunes como la foliculitis.Por ello, lo más recomendable es que si eres hombre y quieres andar de barbudo, o tu chico tiene barba y quieres que esté limpio, le digas que se limpie y que tenga extrema higiene con su característica más fregona.Eso lo puede lograr usando jaboncito, acondicionadores y repelentes de gérmenes.Aunque no quiera!