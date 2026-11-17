Miguel Lescano tenía 48 años y volvía a su casa después de jugar al fútbol con amigos y mirar el partido de Boca. Antes de emprender la vuelta, había llamado a su esposa para avisarle que se iba a quedar un rato más. Pero nunca llegó. Dos delincuentes lo sorprendieron en una parada de colectivos de José C. Paz y lo asesinaron a puñaladas para robarle sus pertenencias.

El crimen ocurrió a unas diez cuadras de su casa y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona. Por el caso, la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso de 30 años y busca identificar al segundo atacante.

Lescano había mantenido su último contacto con su esposa cerca de las 2.10 de la madrugada. Le avisó que pronto iba a llegar a la casa. Después de ese llamado, se perdió todo contacto.

En las imágenes se observa a la víctima caminando con una mochila, mientras dos hombres permanecen en la parada de colectivos. Los investigadores intentan determinar si estaban esperando un transporte o si se habían ubicado allí para observar y elegir a una posible víctima.

Los dos atacantes se movieron desde distintos lados y sorprendieron a Lescano de manera coordinada. En medio del forcejeo, uno de ellos lo apuñaló. La parada de colectivos impide ver con claridad todo el ataque, pero las cámaras registraron los movimientos previos y posteriores al crimen.

Los delincuentes le robaron sus pertenencias, entre ellas el celular. Miguel, que iba a ser abuelo por tercera vez, recibió una puñalada con un cuchillo de cocina tipo Tramontina y murió en el lugar.

En las últimas horas, efectivos de la Policía Bonaerense identificaron y detuvieron a uno de los presuntos responsables. Se trata de un hombre de 30 años. Ahora, los investigadores trabajan para dar con el otro sospechoso.

Para avanzar en la investigación, analizan las cámaras de seguridad y buscan reconstruir el recorrido de los atacantes. También esperan obtener información de la triangulación de las antenas telefónicas a partir del celular que le robaron a la víctima.

La familia de Miguel se enteró de su muerte el domingo, cerca del mediodía, cuando todavía pensaban que podía estar en la casa de algún amigo. Según contó Karina, su hermana, era habitual que los sábados saliera a jugar al fútbol y que, si se hacía tarde, se quedara a dormir en la casa de algún conocido. Esa vez, sin embargo, había decidido regresar. Finalmente, la Policía les informó que lo habían matado.

En diálogo con TN , sus familiares reclamaron que los responsables sean detenidos. También cuestionaron la falta de seguridad en la zona y aseguraron que los vecinos sienten que están desprotegidos. “Lo que queremos es que estas personas caigan, que no sigan haciendo esto”, expresó Karina, que además confirmó que convocaron a una marcha para pedir justicia.

La movilización está prevista para las 18 de este martes en la intersección de Chacabuco y la avenida 197, frente al Cristo, en José C. Paz.

Sandra, expareja de Miguel, también lo recordó con emoción y lo describió como un hombre ”bueno, siempre dispuesto a ayudar y querido" por quienes lo conocían.

La mujer también reveló que hace 20 años perdió a su padre en un hecho similar. “No solamente se pide justicia por Pato, se pide justicia por todo”, reclamó. Y agregó que vive con miedo por sus hijos y su marido, que salen todos los días a trabajar: “Estoy rogando por mis hijos cuando se van de trabajar, cuando llegan de trabajar”.

Fuente: TN