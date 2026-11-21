¿Qué se tiene cuando no hay nada alrededor?, ¿qué sostiene la vida en sociedad cuando todo se derrumba? Vivir en la calle , muchas veces, es el desenlace de caminos cerrados, de vínculos caídos, de malas decisiones y de una vida detenida que se hace casi invisible.

En un contexto de vulnerabilidad, volver a creer que un futuro mejor es posible parte también de las oportunidades que se presentan. De un espacio donde comer, donde dormir, donde sentir pertenencia. Donde no estar solo.

Y en esa necesidad hay quienes encuentran refugio en seres que también se transforman en algo más. En las historias de Walter, Jorge, Gabriel, Damián y Donatto , sus perros tienen un lugar que va mucho más allá de la compañía. Se convirtieron en un sostén afectivo y en una responsabilidad que les da motivos para levantarse cada día después de perder todo.

Para estos hombres, sus animales son familia y la posibilidad de salir adelante está ligada a una condición que no están dispuestos a negociar: hacerlo sin separarse de ellos.

Walter se emociona cuando habla de Kira . La recuerda con apenas 40 días, cuando llegó a su vida el 17 de febrero, y todavía le cuesta explicar lo que significa para él. Pero, sin dudarlo, sostiene que es el motor que lo impulsa a levantarse cada día.

“Es mucho más que un perro para mí. Mi compañera, mi hija, mi amiga”, dice mientras la acaricia. Kira juega, le muerde la ropa y duerme con él. Para Walter, que es no vidente y atravesó distintos períodos en situación de calle, su presencia representa mucho más que una compañía: es el vínculo más importante que tiene en Buenos Aires.

Su historia es una de las tantas que se cruzan en el Centro de Inclusión Social Costanera de la Ciudad de Buenos Aires. Allí, hombres que atraviesan situaciones de vulnerabilidad pueden alojarse junto con sus mascotas, sin tener que elegir entre acceder a un lugar donde dormir o permanecer al lado de sus animales.

Walter ya había estado en situación de calle durante dos años, logró salir y tiempo después volvió a atravesar esa realidad. La muerte del propietario de la vivienda que alquilaba y la posterior venta del lugar lo dejaron nuevamente sin un techo. En su búsqueda de alojamiento, encontró una dificultad que se repite entre quienes tienen animales: no todos los espacios los reciben.

“Yo sin ella no voy a ningún lado”, sostiene sin dudarlo. La convivencia con su perra también le permitió recuperar una rutina y salir de una sensación de vacío que lo acompañaba. “Antes de conocerla yo me sentía vacío, no sabía qué hacer”, recuerda emocionado.

El vínculo comenzó de una manera inesperada. Un hombre había llevado al parador un cachorro que todavía no había abierto los ojos. Al enterarse de que lo habían bañado con agua fría, Walter sintió impotencia y preguntó si podía quedarse con él y el encuentro sucedió.

“El animal no te traiciona, no te pide nada. Lo único que te pide es que seas sincero, que lo ames”, reflexiona.

Hoy, con una motivación de cuatro patas, su mayor deseo es conseguir una vivienda propia donde Kira pueda andar libre. Cuestiona las restricciones que sufre por su discapacidad visual para poder alquilar un lugar y asegura que eso no le impide desenvolverse por sí mismo. “Quiero tener mi casa, quiero tener mi propio lugar, que mi perra pueda tener su propio espacio”, dice. Y tiene un sueño: volver algún día al centro para agradecerles a quienes lo ayudaron y compartir con ellos un asado en su nueva casa.

Para otro de los residentes, la llegada de Shakira fue un punto de inflexión en un momento en el que sentía que había perdido las ganas de hacer cosas. Jorge había trabajado durante años como camionero , pero sus problemas de consumo lo llevaron a perderlo todo. Desde 2019 atravesaba períodos en situación de calle y también había pasado por momentos de mucho aislamiento.

A Shakira conoció en el mismo centro, cuando todavía tenía pocas semanas de vida. Se enamoró de ella y Majo, la coordinadora del centro, se la dio. Desde entonces, hace seis meses, se convirtió en una presencia inseparable.

“Me cambió totalmente en mi vida, en mi alegría, en mi todo”, dice completamente emocionado. Su llegada también lo ayudó a recuperar la motivación para cuidarse y proyectar un futuro. “Me preocupo más de ella. Estoy pendiente de ella. Es algo que me impulsó para seguir adelante”.

El hombre cuenta que hace más de un año que no consume y que volvió a tener ganas de trabajar. Realiza changas mientras intenta reunir dinero para poder salir adelante. En ese camino, su perra ocupa un lugar central: come con él, duerme a su lado, sale a pasear y recibe los cuidados de otras personas del centro cuando él tiene que hacer algún trabajo.

“Siempre, siempre, siempre con ella a pleno. A donde va ella, voy yo”, asegura. Su proyecto es conseguir un lugar donde puedan vivir juntos y, si es posible, volver a subirse a un camión. Después de haber trabajado en las rutas, sueña con volver a recorrerlas, esta vez acompañado por su perra.

La relación de Donatto con Pachu también comenzó con un rescate. Hace ocho años, cuando volvía de jugar al fútbol, una mujer le ofreció adoptar a un cachorro que, de lo contrario, iba a dejar en una caja en la calle. Decidió darle una oportunidad. Ese mismo año, por problemas laborales y económicos, él también terminó en situación de calle.

Desde entonces, no volvieron a separarse. Pasaron hambre, frío y situaciones de riesgo, pero siempre juntos. “Es como de mi sangre, como un hermano, una familia. Para mí es algo que no sé, es muy difícil de explicar, pero solo el amor que nos tenemos” , cuenta con su mascota en brazos, casi como un bebé.

Hace tres meses llegó al Centro Costanera. Antes vivía en la provincia de Buenos Aires y no conocía la existencia de estos dispositivos. Cuando le ofrecieron ingresar a un parador, la primera respuesta que recibió fue que debía dejar a Pachu porque el lugar era solamente para personas.

No aceptó esa condición . Estaba dispuesto a quedarse afuera antes que abandonarlo, hasta que se liberó una vacante en el centro que permite el alojamiento con animales.

Hoy, mientras Pachu permanece con él, intenta reorganizar su vida. Está terminando el secundario y quiere volver a trabajar para conseguir una vivienda estable. También destaca el acompañamiento de los operadores y la convivencia con los demás residentes, que ya conocen al perro y lo quieren.

“Para mí es una oportunidad, significa mucho”, dice sobre el espacio que encontró. Su idea es avanzar de a poco, sin intentar resolver todo de una vez, como le ocurrió en una oportunidad anterior en la que tuvo que volver al centro después de intentar rearmar su vida demasiado rápido.

Y cuando habla de Pachu, vuelve a la gratitud por aquellos ocho años compartidos. “Le digo siempre que lo quiero mucho, que estoy muy agradecido de haberlo conocido, porque fue y es una parte muy importante en mi vida. Me ayuda un montón siempre”.

La historia de Gina también está atravesada por el abandono y las segundas oportunidades. Hace tres meses llegó a la vida de uno de los residentes, Gabriel, un hombre de 54 años que encontró en el parador un lugar donde reconstruirse después de atravesar problemas de consumo de alcohol y la muerte de su mamá.

Él cuenta que ese duelo lo golpeó especialmente y que, con el tiempo, también se alejó de parte de su familia. En el centro encontró contención, una cama, comida y un espacio para recuperarse. Allí conoció a Gina, una perra pitbull que había sido abandonada por otra persona que vivía en el lugar.

Lejos de juzgar a quien la dejó, decidió hacerse cargo de ella. Reconoce que su anterior dueño también atravesaba problemas de adicción y que intenta comprender las circunstancias que pueden llevar a alguien a tomar determinadas decisiones.

“Yo aprendo de ella y ella aprende de mí”, cuenta. Para él, cuidarla también es una manera de devolver algo de la ayuda que recibió. La alimentación de Gina está acompañada por el centro y, además, contó, comenzó un curso online de paseo de perros con el apoyo de las personas que trabajan allí.

La llegada de la perra modificó sus días. Ahora tiene una responsabilidad que lo obliga a levantarse, organizar sus horarios y estar pendiente de otro ser vivo, incluso cuando atraviesa momentos difíciles.

“Por más que me haya costado tarde o no haya tenido una buena noche, me levanta la hora que me tengo que levantar , la saco a pasear y bueno, me entretengo” , relata. Y agrega: “Si yo no tuviera ella, a lo mejor me voy a dormir otra vez”.

También empezó a pensar en su futuro desde otro lugar. Quiere conseguir trabajo y encontrar una vivienda donde pueda continuar con Gina, aunque sabe que alquilar con una mascota, especialmente con un perro de una raza que suele generar prejuicios, puede ser complicado. Aun así, no descarta que algún día su anterior dueño quiera recuperarla: cree que todos pueden equivocarse y que, si esa persona se arrepiente, estaría dispuesto a entenderlo. Pero de no suceder, asegura que no piensa ir a ningún lado sin ella.

La historia de Damián y Negra empezó mucho antes de que llegaran al centro. Hace ocho años, cuando tenía una casa, encontró a la perra en la calle, una tarde en la que estaba lloviznando. Era apenas una cachorra, estaba flaquita y lloraba frente a una puerta. Le dio comida y agua, pero cuando intentó dejarla salir, ella volvió a entrar. “Y se quedó”, recuerda entre risas.

Desde entonces, atravesaron juntos distintas mudanzas. Damián alquilaba una habitación en una pensión, pero cuando el lugar se puso en venta no consiguió otro alojamiento y terminó llegando al centro. Antes había conocido la existencia de estos espacios gracias a una mujer que, mientras paseaba a Negra, le contó que había un lugar donde podían recibirlos a los dos.

Para él, la posibilidad de ingresar junto con su perra fue determinante. Incluso había encontrado alternativas para alquilar, pero no aceptaban animales. “Tenía lugares para ir, pero sin perros. Entonces lo descartaba automáticamente”, cuenta.

Damián trabaja como sereno, hace changas y realiza arreglos de electrodomésticos y trabajos de delivery. Mientras tanto, Negra se queda en el centro y lo espera en uno de los caniles preparados para ellos. Para él, no tendría sentido haberla rescatado de la calle para después abandonarla. “Es una compañera”, resume. Y enseguida agrega que ya se mudaron tantas veces que siente que ella también se acostumbró a esos cambios.

Su objetivo es conseguir un trabajo fijo que le permita pagar un alquiler y recuperar la estabilidad. No quiere hacerlo sin Negra: después de ocho años juntos, la imagina en cada uno de sus proyectos.

Para los cinco hombres, ese proceso tiene un significado particular: la posibilidad de volver a empezar sin tener que dejar atrás a quienes los acompañaron durante los momentos más difíciles. Porque conseguir un techo también implica poder conservar los afectos. Y, en sus historias, esos afectos tienen cuatro patas, esperan detrás de cada puerta y ocupan un lugar que ninguno está dispuesto a resignar.

“Es posible pasar de la oscuridad total a encender pequeñas luces de esperanza”, dijo el Papa durante su visita al país. Y quizás, esas pequeñas luces de esperanza, vienen también en forma de perro.

Las cinco historias transcurren en el Centro de Inclusión Social Costanera, uno de los dispositivos de la Red de Atención de la Ciudad de Buenos Aires para personas en situación de calle. El espacio, exclusivo para hombres, tiene 160 plazas y actualmente hay 18 perros viviendo allí.

En agosto de 2025 se inauguraron caniles con capacidad para 20 animales. Además, los perros reciben atención veterinaria y cuentan con el acompañamiento de organizaciones de protección animal. El centro también brinda alimentos para las mascotas y facilita el acceso a vacunaciones gratuitas.

El dispositivo cuenta con acompañamiento profesional y trabajan para que quienes viven allí puedan recuperar su autonomía, terminar sus estudios, capacitarse y acceder a oportunidades laborales.

Información para ayudar a personas en situación de calle: línea 108 o desde el Boti 1150500147 . Funciona las 24 horas, los 365 días del año.

Fuente: TN