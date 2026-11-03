Violento asalto a una mujer en Merlo: un motochorro la arrastró para robarle la cartera y escapó

Un motochorro atacó por la espalda a una jubilada que caminaba por el barrio Libertad, en el partido de Merlo , y la arrastró para robarle la cartera.

El ataque ocurrió el viernes 23 de octubre, cerca de las 10.40, en la esquina de Balcarce y España, y se conoció en las últimas horas. La mujer volvía a su casa y avanzaba con dificultad cuando el delincuente la sorprendió desde atrás.

Durante el breve forcejeo, la víctima cayó de cabeza contra el asfalto y quedó tendida en el suelo, visiblemente dolorida por el golpe.

Tras concretar el robo, el asaltante escapó a toda velocidad. Las autoridades intentan identificarlo a través de las cámaras de seguridad, aunque la tarea se complica porque el agresor llevaba casco.

De acuerdo a lo que informaron medios locales, vecinos se acercaron a asistir a la mujer, que permaneció en el piso pidiendo ayuda tras el brutal ataque a plena luz del día.

Un hombre de 72 años recibió un balazo en la espalda cuando intentó escapar de dos motochorros que lo sorprendieron mientras bajaba las bolsas en la puerta de su casa, en la localidad de Tapiales , partido de La Matanza .

El hecho ocurrió el mes pasado en Riobamba al 200 , entre Curapaligüe y Tuyutí. Pedro, comerciante jubilado, acababa de estacionar su auto y estaba acomodando la mercadería cuando dos delincuentes en moto frenaron detrás de él. Al notar la presencia de los asaltantes, cerró el baúl y corrió para evitar el robo .

Sin bajarse de la moto, el acompañante le disparó a corta distancia y la bala impactó en el omóplato derecho de la víctima , que cayó al asfalto. La persona sobrevivió al ataque, mientras que los delincuentes escaparon sin llevarse nada.

Fuente: TN