Una discusión de tránsito que se extendió durante varias cuadras terminó de la peor manera en Rosario. El conductor de una camioneta embistió a un motociclista, lo hizo volar por el aire y escapó sin asistirlo. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de videovigilancia.

El episodio ocurrió el viernes 13 de noviembre alrededor de las 7.15 en la esquina de Casilda y Mar del Plata. Según la reconstrucción del hecho, los dos conductores habían comenzado a discutir algunas cuadras antes por una maniobra de tránsito. El cruce continuó hasta llegar a la intersección, donde el automovilista realizó una brusca maniobra y chocó de lleno contra la moto.

Como consecuencia del impacto, Mauricio, de 47 años, salió despedido y terminó golpeando violentamente contra un árbol ubicado junto a la vereda. A pocos metros había dos peatones que caminaban por el lugar. La moto quedó prácticamente destruida.

Lejos de detenerse para asistir a la víctima, el conductor de la camioneta aceleró y escapó. Sin embargo, otros automovilistas que circulaban por la zona escucharon los pedidos de auxilio del motociclista y salieron detrás del vehículo. Finalmente, consiguieron interceptarlo varias cuadras más adelante y dieron aviso a la Policía.

Mauricio fue trasladado inicialmente al Hospital Eva Perón, de Granadero Baigorria, y el sábado lo derivaron al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), en Rosario. Los médicos constataron que sufrió politraumatismos y tres fracturas en el brazo y el codo izquierdos. Permanece internado a la espera de los insumos médicos necesarios y de un turno para ser operado.

En cuanto al responsable del choque, fue demorado el mismo viernes en la Comisaría Décima. Sin embargo, recuperó la libertad pocas horas después por disposición del fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Desde la representación legal de Mauricio, encabezada por el abogado Maximiliano Special, señalaron que cuando se tomó esa decisión la Fiscalía todavía no contaba con los registros de las cámaras de seguridad ni con las declaraciones de la víctima y de los testigos.

Ahora, con la incorporación de esas pruebas, la querella buscará demostrar que no se trató de un accidente de tránsito , sino de una maniobra intencional. Mientras tanto, el motociclista continúa internado y espera una intervención quirúrgica para tratar las lesiones que sufrió.

Fuente: TN