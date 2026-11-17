Un hombre de 36 años fue rescatado de un pozo de 15 metros de profundidad en el patio de su casa, en la ciudad de Córdoba .

De acuerdo al informe policial, el equipo de rescate asistió este martes por la mañana a una casa del barrio Corral de Palos , sobre calle Juan Montes de Oca al 3300.

Ante el hecho, el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (Duar) estuvo a cargo del operativo de rescate. Según detalló el personal, hubo dificultades en el trabajo de rescate por la irregularidades del pozo.

Esto obligó a los rescatistas a utilizar equipamiento específico y técnicas de trabajo vertical para poder intervenir de manera segura.

En el procedimiento utilizaron materiales rígidos y flexibles, sistemas de ventaja mecánica y una escalera como punto de apoyo para concretar la extracción.

Después de las maniobras, los integrantes del Duar consiguieron sacar al hombre del pozo . Tras el rescate, fue asistido por el servicio de emergencias y trasladado al Hospital de Urgencias.

Sin una explicación de qué provocó la caída del hombre, el bombero Martín Fernández informó que tiene traumatismo lumbar y está fuera de peligro .

Fuente: TN