Viajaban a un funeral y terminaron detenidos por el ICE: quiénes son los dos acróbatas argentinos arrestados en Estados Unidos

Dos acróbatas cordobeses fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el aeropuerto de Phoenix, Arizona, cuando viajaban para asistir al funeral de un amigo. Se trata de Gustavo Romanello y Agustín Baccega , una pareja que reside en Orlando, Florida, y que permanece alojada en centros de detención migratoria.

Romanello y Baccega habían ingresado a Estados Unidos en 2020 y contaban con permisos de trabajo mientras tramitaban solicitudes de asilo, según relató Jonathan Batchelor, un amigo de la pareja , a la agencia AP.

El arresto, que se produjo el pasado 7 de noviembre, se debió a que la pareja ingresó legalmente al país en 2020 pero permaneció más tiempo del permitido, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). " Recibirán el debido proceso y permanecerán bajo custodia del ICE en espera de los procedimientos de expulsión", detalló el organismo estatal.

Batchelor, amigo de la pareja, mantenía una conversación telefónica con ellos cuando ocurrió el arresto. Según su relato, los argentinos estaban saliendo del aeropuerto cuando dos agentes vestidos de civil se acercaron y preguntaron si uno de ellos era Agustín Baccega. Durante el procedimiento, escuchó que uno de los efectivos decía: "Los solicitantes de asilo no están legalmente en Estados Unidos".

Además, contó que durante la llamada pudo escuchar a Romanello caminando junto a su esposo durante el arresto y preguntando a los agentes cómo recoger sus pertenencias. Luego, le preguntaron cuál era su nombre, y entonces "el guardia dijo: 'Ah, ¿tienes otro par de esposas? Este es otro'". Las voces se fueron alejando y la llamada terminó.

Romanello y Baccega no registraban antecedentes penales, según precisó Batchelor, quien cuestionó el impacto del arresto en sus vidas y en las de sus allegados. " Esto simplemente está sacando a buenas personas que han estado cumpliendo las reglas de sus vidas y de la vida de quienes dependen de ellos y se preocupan por ellos", expresó.

Yasmina de Haro Cano , amiga de la pareja, denunció el arresto a través de una publicación en su cuenta de Instagram y destacó la trayectoria profesional de ambos. " Mi amigo Gustavo Romanello y su marido han sido detenidos por el ICE" , escribió.

"Ambos son grandes acróbatas y profesores. Gustavo ha sido competidor internacional de pole sport y artístico. Llevan seis años trabajando en Estados Unidos en parques temáticos y espectáculos acrobáticos importantes" , publicó. Además, cuestionó el procedimiento: " Tienen todo legalizado y esto no ha sido impedimento para que los detengan".

La amiga de la pareja también compartió el link para ingresar a la campaña de recaudación de fondos que lanzaron en la plataforma GoFundMe para afrontar los gastos derivados de la detención y brindarles asistencia.

"Durante más de seis años, han enseñado, entrenado y actuado como acróbatas, deleitando tanto a niños como a adultos. Han entrenado a innumerables acróbatas y artistas en Orlando y Arizona, muchos de los cuales no estarían donde están sin ellos. Cada uno tiene un trabajo de tiempo completo y, además, otro de medio tiempo . Quienes los conocen saben lo mucho que trabajan y la alegría que transmiten a quienes los rodean", destacaron en la petición.

Una publicación compartida de Yasmina de Haro Cano (@yasminadeharo)

Para gestionar la liberación, sus allegados contrataron a un abogado especializado en inmigración por un anticipo de US$ 5.500 para cada uno, es decir, US$ 11.000 en total. El objetivo inicial es tramitar las audiencias de fianza, aunque también deberán afrontar el pago que establezca la Justicia migratoria para recuperar la libertad. Según explicaron en la campaña, el dinero recaudado será destinado a cubrir los honorarios legales, los gastos del proceso y las eventuales fianzas.

El responsable de la colecta es un abogado y amigo cercano de la pareja, quien aseguró que cuenta con la autorización de ambos para llevar adelante la iniciativa. Además, indicó que, si reúnen fondos suficientes, buscarán cubrir los alquileres y las facturas mensuales de los dos argentinos durante el tiempo que permanezcan detenidos, para evitar que la situación afecte sus viviendas y su historial crediticio.

Fuente: Clarín