El 1° de diciembre el PRO lanzará un documental en La Rura l en el que intentará revivir la épica de aquellos "sí se puede" de 2019, cuando Mauricio Macri intentó remontar la elección que terminó ganando Alberto Fernández.

Este martes, el director de la pieza, Pablo Racciotti, publicó en su cuenta de X un trailer en el que se lo ve al ex presidente vestido con una camisa de seda oscura diciendo "¿Ustedes creían que esto iba a ser fácil?" .

El mensaje se interpreta como direccionado a Milei , ya que mezcla imágenes de la protesta por la reforma jubilatoria de 2017, cuando Macri era presidente, que terminó con piedrazos y serios incidentes en el Congreso, con otras de la protesta por la reforma laboral, este año, durante el gobierno de Milei, en el mismo lugar.

En el video, de 36 segundos, se lo ve también a Macri observando una pantalla de cine y diciendo: "También descubrí algo que no había previsto" . A partir de ahí, se reproducen las marchas de ese 2019, acompañadas por otro mensaje hacia Milei: "Sostener la democracia necesita algo más que un Gobierno".

El cierre lo vuelve a mostrar a Macri y un slogan, con el que se titula el documental: "La Tarea Conjunta" . El propio Racciotti, en las redes sociales, hace referencia a ello.

"Nunca nos olvidemos que hay que seguir defendiendo la democracia de las fuerzas antidemocráticas. Por eso llega este nuevo documental: La Tarea Conjunta. Stay Tuned", publica.

El lanzamiento del documental del PRO será este 1° de diciembre, en La Rural, y en medio de las negociaciones que viene llevando adelante el partido con La Libertad Avanza en torno a un armado electoral hacia 2027.

El partido que conduce Macri viene de apoyar fuertemente a los libertarios al anticipar que acompañará la suspensión de las PASO en el Congreso nacional, principal punto de la reforma política que apuntala Milei.

Entre los argumentos centrales del partido para este lanzamiento sobresalen " los desafíos que tuvimos que enfrentar cuando fuimos Gobierno Nacional y la importancia del apoyo de la ciudadanía, sobre todo en las marchas del 2019".

Se trata de las recordadas movilizaciones del "sí, se puede" , con las que Macri intentó remontar la elección general de 2019, en la que después de perder las PASO por una enorme diferencia, terminó sumando muchos votos y rozó el 41%, aunque igual perdió por más de siete puntos de distancia con Alberto Fernández.

Fuente: Clarín