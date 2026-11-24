El calendario electoral de 2027 empieza a tomar forma y todo indica que buena parte de las provincias buscará despegar sus elecciones de la disputa presidencial del 24 de octubre.

La tendencia atraviesa a gobernadores de distintos signos políticos, que preparan sus propios cronogramas para evitar que la polarización nacional termine condicionando la discusión sobre sus gestiones y sus proyectos de continuidad.

En ese escenario, dos distritos volvieron a quedar en el centro de la atención en las últimas horas: Entre Ríos y San Juan . Los oficialismos de Rogelio Frigerio y Marcelo Orrego avanzaron con proyectos de reforma electoral que, aunque todavía no representan una confirmación del desdoblamiento, dejan habilitada la posibilidad de adelantar las elecciones provinciales y separarlas de las nacionales.

En Entre Ríos , el oficialismo presentó un proyecto de ley que propone suspender las PASO exclusivamente para el proceso electoral de 2027 y establecer dos alternativas para las elecciones generales: el domingo 6 de junio o en simultáneo con los comicios nacionales.

La iniciativa no implica una definición de Frigerio sobre el desdoblamiento, sino que establece el marco normativo para que pueda optar por cualquiera de los dos calendarios al momento de realizar la convocatoria.

El proyecto c ontempla la suspensión de las primarias provinciales, municipales, comunales y de juntas de gobierno , y otorga autonomía a los partidos políticos y las alianzas para definir sus mecanismos de selección de candidatos.

Además, mantiene la Boleta Única Papel, establece una readecuación de los plazos electorales, prohíbe las candidaturas simultáneas en distintas categorías y las adhesiones de listas entre diferentes agrupaciones políticas.

También contempla la delegación de tareas operativas y administrativas en la Justicia Electoral Federal, sujeta a un acuerdo.

En San Juan, Marcelo Orrego también envió a la Legislatura un proyecto de reforma integral del Código Electoral, compuesto por 198 artículos , que modifica las reglas de competencia de cara a 2027 y abre la posibilidad de adelantar los comicios provinciales.

La iniciativa propone eliminar el Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), conocido como Ley de Lemas, e implementar la Boleta Única Papel para las elecciones provinciales y municipales.

También establece que los partidos políticos y las alianzas tendrán autonomía para seleccionar a sus candidatos mediante internas abiertas o cerradas, cuya organización y financiamiento quedarán a cargo de las propias fuerzas políticas, sin asistencia estatal.

Entre los principales cambios figuran la prohibición de candidaturas simultáneas por distintas agrupaciones o categorías electorales , el mantenimiento de la paridad de género en las listas legislativas y la reducción de la campaña electoral a 35 días.

El texto también incorpora sanciones económicas por la difusión intencional de noticias falsas y contenidos audiovisuales engañosos manipulados mediante inteligencia artificial, y crea un Tribunal Electoral Provincial de funcionamiento permanente.

En materia de calendario, el proyecto establece que las elecciones deberán realizarse entre 60 y 250 días antes de la finalización de los mandatos , con una convocatoria de al menos 100 días de anticipación.

Ese esquema le permitiría a Orrego adelantar la elección de gobernador y legisladores y separarla de la presidencial, aunque todavía no hay una fecha confirmada ni una decisión formal de desdoblamiento. La iniciativa deberá ser debatida y aprobada por la Cámara de Diputados provincial.

Los dos proyectos se incorporan a una tendencia que podría involucrar a unos 20 distritos. La intención de los gobernadores es que la discusión por sus administraciones tenga una dinámica propia y que la elección presidencial no termine funcionando como un factor determinante en las disputas locales.

Neuquén será la primera provincia en abrir el calendario. Rolando Figueroa ya oficializó la convocatoria para el 14 de febrero de 2027 , más de ocho meses antes de las elecciones presidenciales. El mandatario buscará renovar su mandato y sostener el esquema político que desplazó al Movimiento Popular Neuquino después de seis décadas de hegemonía.

Chubut ya anticipó también que votará para gobernador el próximo 21 de marzo . Se trata de otra de las provincias que gestiona el PRO, con Ignacio Torres. Hace poco, el partido adhirió a la decisión del Gobierno de suspender las PASO nacionales el año que viene.

Santa Fe será otro de los primeros distritos en votar. Maximiliano Pullaro anunció un cronograma que contempla las PASO provinciales para el 18 de abril y las elecciones generales para el 13 de junio.

Aunque todavía resta formalizar la convocatoria, el gobernador ya comunicó las fechas previstas para renovar cargos ejecutivos, legislativos y municipales.

Tucumán también tiene definido su calendario. Osvaldo Jaldo convocó a elecciones provinciales para el 9 de mayo , cuando se elegirán gobernador, vicegobernador, legisladores, intendentes y autoridades locales.

En Salta, Gustavo Sáenz proyecta convocar a las urnas entre el 16 y el 23 de mayo , aunque todavía debe formalizar la fecha. Misiones, gobernada por Hugo Passalacqua, también resolvió avanzar con el desdoblamiento y analiza votar entre abril y mayo.

Corrientes tendrá elecciones legislativas provinciales separadas de las nacionales, probablemente entre junio y julio. La provincia no elegirá gobernador en 2027 porque renovó sus autoridades ejecutivas en 2025.

En Mendoza , Alfredo Cornejo anticipó que la provincia tendrá un calendario propio . Río Negro, bajo la administración de Alberto Weretilneck, y Tierra del Fuego, gobernada por Gustavo Melella, también tendrán comicios separados de acuerdo con sus respectivos esquemas electorales.

Chaco aparece entre los distritos que votarán antes de las nacionales. Leandro Zdero anticipó que la provincia tendrá elecciones desdobladas, con la posibilidad de que se realicen durante la segunda quincena de septiembre.

Jujuy, con Carlos Sadir, también se encamina a separar sus comicios, al igual que La Pampa, gobernada por Sergio Ziliotto, y Formosa, donde Gildo Insfrán buscará renovar su mandato.

Córdoba, con Martín Llaryora, aparece entre las provincias que probablemente también tendrán un calendario propio , aunque todavía resta una definición formal.

De concretarse, el desdoblamiento alcanzaría a un número cercano a las 20 jurisdicciones, de acuerdo con las proyecciones que circulan en el mapa electoral.

En el otro extremo, Catamarca ya confirmó que votará el mismo día que las elecciones presidenciales , previstas para el 24 de octubre. El gobernador Raúl Jalil resolvió mantener la simultaneidad. En La Rioja, Ricardo Quintela todavía no oficializó una decisión, aunque se especula con la posibilidad de que también unifique los comicios provinciales con los nacionales.

Las mayores incógnitas siguen concentradas en dos distritos de peso electoral: la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires .

Axel Kicillof todavía debe resolver si repetirá el esquema de desdoblamiento que utilizó en 2025 o si unificará la votación con la nacional. En la Ciudad, Jorge Macri tampoco definió el calendario, en un escenario atravesado por las negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza de cara a 2027.

Fuente: Clarín