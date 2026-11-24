Encontraron enterrado uno de los cuatriciclos robados en Villa Gesell: los propietarios reconstruyeron el recorrido y ofrecen $5 millones por el que falta

ZONALES





Uno de los dos cuatriciclos Yamaha Raptor 700 robados durante el fin de semana en Villa Gesell fue encontrado enterrado en una zona de monte cercana al acceso sur, en dirección a Mar de las Pampas. El hallazgo se produjo luego de que los propios damnificados realizaran una búsqueda y reconstruyeran parte del recorrido de quienes se llevaron los vehículos.





Según relataron a CNM, durante la noche del lunes comenzaron a seguir las pistas a partir de imágenes de cámaras de seguridad que les compartieron. Los registros les permitieron establecer que los cuatriciclos habían ingresado por el barrio Guaraní, se dirigieron hacia el sector del bosque conocido como El Valle y luego atravesaron la zona hasta salir nuevamente hacia la ruta.





Con esa información, los propietarios comenzaron a seguir las huellas que las ruedas habían dejado marcadas en la tierra. Ese rastreo los condujo hasta un sector de monte próximo a la Ruta Provincial 11, el Acceso Sur y la avenida Circunvalación, donde encontraron uno de los vehículos enterrado.





En su relato, los damnificados también señalaron que en las inmediaciones encontraron un lugar que describieron como una especie de búnker, con sillones y latas de cerveza, además de otra moto abandonada. Por ese motivo, solicitaron que se investigue si ese sitio podría tener alguna relación con el robo y el ocultamiento de los cuatriciclos. Se trata de una observación de los propietarios que deberá ser evaluada por los investigadores.





Los dos vehículos habían sido sustraídos de un complejo donde se alojaban los damnificados. Tras el hallazgo de uno de ellos, continúa la búsqueda del segundo Yamaha Raptor 700.





Los propietarios mantienen una recompensa de 5 millones de pesos por información que permita recuperar el cuatriciclo que todavía falta.





El hallazgo se produjo gracias a la iniciativa de los damnificados, que utilizaron registros de cámaras y rastros en el terreno para reconstruir el recorrido. Ahora reclaman que se investigue el sector y se avance con las actuaciones correspondientes para recuperar el vehículo restante.