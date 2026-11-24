Frente a un kiosco de San Antonio de Padua , en el partido de Merlo, Santiago Abramovich, de 19 años, fue golpeado por otro joven mientras tomaba una gaseosa con su amigo Bautista . Una cámara del comercio registró la secuencia durante el día. El joven perdió el conocimiento con el primer golpe y, de acuerdo con el relato de su padre, recibió más agresiones cuando ya estaba en el piso.

“ No terminó en otro tipo de tragedia ”, sostuvo Pablo Abramovich en Infobae Al Amanecer al recordar la intervención de una vecina que intentó frenar el ataque.

El hombre dijo que su hijo no recuerda el tramo que va desde la agresión hasta que un amigo lo llevó a su casa. “ No se acuerda de nada ”, afirmó, y precisó que Santiago solo conserva el recuerdo de haber estado con Bauti frente al kiosco.

Tras el episodio, Santiago pasó por una clínica, permaneció en observación y se realizó una tomografía. Su padre indicó que deberá regresar para un nuevo control médico, mientras la familia sigue de cerca su evolución. “ La primer piña ya lo desmaya ”, relató Abramovich sobre la secuencia que, según dijo, quedó registrada en las cámaras del comercio.

Las imágenes también sostienen su rechazo a que el caso sea presentado como una pelea entre jóvenes. Para el padre, su hijo estaba sentado cuando el otro joven se acercó y lo atacó, sin darle margen para defenderse. “ Acá no fue una pelea ”, remarcó Abramovich, quien aseguró que Santiago no tiene antecedentes de enfrentamientos físicos ni suele involucrarse en ese tipo de situaciones.

Abramovich contó que, tras el primer impacto, el atacante siguió golpeando a Santiago aun cuando ya no podía responder. Esa es la secuencia que, según explicó, reconstruyó al ver el registro del kiosco y que llevó a la familia a presentar la denuncia. “ Estuvo diagramado, estuvo pensado ”, afirmó al plantear que el ataque habría tenido una preparación previa.

En esa reconstrucción, el padre señaló la presencia de otros jóvenes alrededor de la escena. Dijo que uno se ubicó junto a la mesa en la que estaba Santiago y que otro permaneció cerca de Bautista mientras ocurría la agresión, lo que habría limitado la posibilidad de que el amigo interviniera. “ Yo pensé que eran dos o tres. No, son varios ”, dijo Abramovich sobre el grupo que, según su versión, rodeaba al agresor.

Santiago conocía al presunto atacante solo de vista, de acuerdo con el relato de su padre. Los dos viven en San Antonio de Padua, concurren a colegios de la zona y tienen dos años de diferencia, pero no comparten amistades ni actividades deportivas. Santiago juega al fútbol y el otro joven al rugby. “ No hablaré de hechos que no pueda respaldar ”, señaló Abramovich al referirse a la información que aportó a la causa.

La familia presentó la denuncia ante la Fiscalía y entregó las grabaciones del quiosco, además de capturas de pantalla de mensajes que, según Abramovich, fueron enviados después del episodio.

El padre aseguró que el presunto agresor le pidió al dueño del comercio que no difundiera ni entregara las imágenes. “ Ah, estás en el hospital, ja, ja, ja ”, relató Abramovich sobre uno de los mensajes que, de acuerdo con su testimonio, recibió Santiago.

También dijo que el joven le escribió a su hijo y a su expareja con burlas por la atención médica que recibió y con expresiones de violencia. Abramovich afirmó que conserva esos intercambios y que ya los incorporó a la denuncia. “ Sí, fallé como madre ”, recordó que le manifestó la madre del presunto agresor durante una conversación que ambos mantuvieron luego del ataque.

Según Abramovich, en ese contacto la mujer admitió que su hijo había tenido problemas previos y él le pidió que buscara ayuda para el joven. Tras la difusión del caso, agregó, otros padres se comunicaron para contarle sobre presuntas amenazas, agresiones y conflictos vinculados con el mismo entorno.

“ El padre del agresor trabaja como policía ”, afirmó que le transmitió uno de ellos, aunque aclaró que desconoce si existen denuncias previas por esos episodios.

La investigación continúa en la Fiscalía con las imágenes del quiosco, las capturas de pantalla y los mensajes que la familia de Santiago presentó como parte de la denuncia.

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Fuente: Infobae