El único herido que se encontraba en grave estado por la violenta explosión en un local de comida en Ezpeleta murió esta mañana en el Hospital de Quilmes producto de las graves quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Se trata de Nahuel Aguilar, un hombre de 32 años que terminó con el 50% del cuerpo quemado, al ser alcanzado por fuego que se inició por una aparente fuga de gas .

La noticia fue confirmada esta mañana por el Municipio de Quilmes a través de un comunicado difundido en las redes sociales.

“El Municipio de Quilmes expresa sus condolencias por el fallecimiento de Nahuel Aguilar”, señalaron las autoridades. El resto de las víctimas ya fueron dadas de alta.

Fuente: Infobae