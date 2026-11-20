"¿Fuiste testigo de alguna situación donde un compañero sufrió bullying?", "¿Vos sufriste alguna situación de bullying ?", las dos preguntas, dirigidas a chicos de entre 13 y 17 años y también a adultos, se desprenden de un informe de UNICEF Argentina , la décima ronda de su Encuesta Rápida sobre la Situación de los hogares con niñas, niños y adolescentes .

Las respuestas de los adolescentes dejaron en evidencia que el 17% lo padeció en primera persona en la escuela , lo que equivale a 400.000 chicas y chicos . Además, el 47% sostiene que en sus escuelas algún compañero padeció este tipo de situaciones.

Por su parte, el 34% de los adultos manifestó haber visto que algún niño sufrió bullying en un contexto escolar. Y el 19% marcó que su propio hijo o hija atravesó una situación así este año.

“En cualquiera de los dos casos hay un tema que se desprende de estas tendencias que estamos viendo asociada a la situación económica . Esto viene incrementándose desde junio de 2022, fundamentalmente lo de los chicos que sufrieron una situación de bullying . Arrancó con un 7% y ahora llegó al 17%”, dijo a Clarín Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF Argentina.

Waisgrais explicó que la encuesta llegó a la cifra de 400.000 chicos al extrapolar el 17% al conjunto de la población adolescente a nivel nacional.

“Es un número que es significativo y que requiere que tenga mucha más fuerza en la agenda pública. La agenda está vinculada a temas de violencia, a cómo se trabajan las escuelas, a cómo se trabaja en los propios hogares, a cómo se trabaja en los propios servicios de salud, de educación y de protección”, destacó.

El dato se complementa con otra problemática que atraviesan estos adolescentes y que quedó mucho más marcada en esta última encuesta: los problemas de salud mental .

El 36% de los adolescentes dijo sentirse ansioso, el 30% se nota angustiado y el 18% se reconoció deprimido . Estos representan los valores más altos de la serie si se toma el 2022 como el año de inicio.

Los mismos adolescentes encuestados optaron entre los temas que más preocupaciones les generan actualmente.

Los tres temas sobre los que más intranquilidad se manifestó son el consumo de drogas (49%) , la pobreza (45%) y la salud mental (43%) . En tanto que la violencia (40%) y la discriminación (39%) también fueron opciones muy elegidas.

“Cuando nosotros recorremos el país, y recorremos los municipios, y recorremos las provincias, la principal problemática que hoy manifiestan en los servicios de protección, de salud y de educación es la violencia , son las situaciones de violencia que atraviesan transversalmente a las familias , incluso que también las atienden en los propios servicios”, remarcó.

En esa línea, destacó que lo que pasa alrededor del bullying “es un fenómeno multicausal parcialmente explicado por estas preocupaciones que tienen los jóvenes vinculadas a la situación social que están viviendo ”.

A su vez, el 38% de los adolescentes encuestados conoce a otro adolescente que apostó en línea alguna vez . Waisgrais destacó que, aunque el porcentaje se mantuvo casi igual en 2025 y 2026, la tendencia tuvo un crecimiento entre quienes vieron a algún familiar o un conocido apostar online: pasó del 6% al 10% .

“Hay un condicionante más también de carácter económico . Adicionalmente, el problema es que los puede llevar a situaciones de mayor endeudamiento . Incluso con billeteras, con métodos que quizás tienen los adolescentes un poco más fáciles para poder acceder y para entrar en estas temáticas de endeudamiento que después terminan siendo un tema de política pública, de salud pública, porque la salida de estas situaciones son complejas”, dijo.

Los ingresos del 41% de los hogares con chicos no alcanzan para cubrir gastos corrientes . Ese porcentaje representa aproximadamente 2,7 millones de niños.

Frente a la insuficiencia de ingresos, los resultados muestran que las familias desarrollan diversas estrategias: restringen compras y consumos , buscan fuentes económicas alternativas y recurren al endeudamiento.

En el caso de los hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la insuficiencia de ingresos asciende al 57% . Este beneficio, destaca el informe, ayudó a contener mejor la situación.

Según los datos de UNICEF, la mitad de los hogares con menores contrajo una deuda para cubrir gastos corrientes , entre ellos la compra de alimentos (42%), el pago de servicios y costos de la vivienda (26%), o para solventar otras deudas (11%).

Además, frente a las restricciones económicas, las familias recurren a otras estrategias como comprar alimentos más baratos (60%), reducir las visitas al médico o al dentista (36%) o dejar de pagar algún servicio durante al menos un mes (44%). El 43% de los hogares tuvo que dejar de comprar algún alimento.

Por la necesidad de complementar ingresos, en muchos casos recurren a un segundo empleo o changa adicional (55%) .

Por otra parte, los resultados del relevamiento ponen en evidencia que el incumplimiento de la cuota alimentaria afecta al 58% de las mujeres que deben recibirla , 6 puntos más en comparación a 2025. Esto tiene efectos significativos sobre el nivel de vida de niñas y niños en estos hogares.

Desde UNICEF remarcaron que es bueno que se sigan protegiendo los ingresos fundamentalmente a través de la AUH, pero también a través de la prestación alimentaria.

“Hubo una media dictamen de mayoría en la Comisión de Presupuesto donde se estaría manteniendo la movilidad de la asignación universal. Quizás todavía lo que falta es seguir priorizando presupuestariamente la niñez, pero desde una mirada más multidimensional”, señaló Waisgrais.

El especialista, sin embargo, expresó que es importante destacar que si bien hay que estar atento a la tendencia el escenario puede revertirse, ya que 2025 fue un año muy positivo en cuanto a los indicadores sociales.

“Estas cuestiones que afectan a los chicos hoy no tienen un tiempo de espera . Son necesidades muy concretas y que requieren de intervenciones rápidas y diferentes actores y dimensiones. Los indicadores nos muestran una preocupación, pero hay elementos de la política pública que se pueden trabajar para que estos indicadores puedan mejorar en el tiempo”, concluyó.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín