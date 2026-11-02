Una rueda se desprendió de un auto, rebotó contra dos vehículos y golpeó a un joven que caminaba por la vereda

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Un estudiante de 19 años resultó herido luego de que una rueda se desprendiera de un automóvil, rebotara contra otros vehículos y terminara impactándolo mientras caminaba por la vereda en Santiago de Chile.

El accidente ocurrió el jueves 29 de octubre por la mañana, en la avenida Los Leones, cerca de su intersección con la calle San Pío X, en la comuna de Providencia. Sin embargo, las imágenes captadas por cámaras de seguridad se viralizaron recién este sábado.

Según la información policial, el neumático se desprendió de un vehículo que circulaba por la zona, rebotó contra otros dos automóviles y continuó su trayectoria hasta golpear al joven en el hombro izquierdo.

El impacto lo hizo caer sobre la vereda. A pesar de la violencia de la secuencia, el estudiante no sufrió heridas de gravedad.

Personal municipal acudió al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente fue trasladado a la Clínica Santa María, donde los médicos constataron lesiones en la frente y el tórax.

Las imágenes del momento generaron repercusión en las redes sociales por la inesperada trayectoria de la rueda y la violencia del impacto.