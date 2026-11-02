Murió electrocutada mientras limpiaba debajo de la heladera con un secador de aluminio

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Una mujer de 61 años murió tras recibir una descarga eléctrica mientras limpiaba el piso debajo de una heladera en su vivienda. El hecho ocurrió el martes 5 en Serranópolis, en el estado brasileño de Goiás.

La víctima fue identificada como Ana Maria de Freitas Vieira. Según informó la Policía Científica, estaba realizando tareas de limpieza con un secador de piso de aluminio cuando el elemento habría entrado en contacto con la parte inferior de la heladera y provocado una descarga eléctrica.

El episodio salió a la luz cuando su marido, que se encontraba trabajando, recibió varios llamados de un equipo de instalación de internet. Los trabajadores intentaban ingresar a la vivienda, pero no encontraban a nadie que los recibiera.

Ante la falta de respuesta, el hombre regresó a su casa y encontró a su esposa caída en el piso de la cocina, todavía sosteniendo el secador. La mujer presentaba quemaduras en las manos y ya no tenía signos vitales.

De acuerdo con la Policía, cuando el marido intentó tocar el cuerpo también recibió una pequeña descarga eléctrica.