Una pareja fue hallada muerta tras asistir a una comunión y sospechan de un femicidio

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Una localidad de La Rioja quedó conmocionada por la muerte de una pareja que había participado de un festejo familiar durante la madrugada del lunes. Clide del Rosario Paredes, de 30 años, y Lucas Ezequiel Nieto, de 37, fueron encontrados muertos en su vivienda, ambos con heridas de arma de fuego.

La Justicia investiga el caso como un posible femicidio. Según las primeras hipótesis, Nieto, quien se desempeñaba como efectivo de la Policía local, habría utilizado su arma reglamentaria para dispararle a su pareja.

Sin embargo, los investigadores todavía buscan reconstruir la secuencia de los hechos y determinar con precisión cómo ocurrieron las muertes.

Volvieron de un festejo familiar y cuatro horas después encontraron los cuerpos

Según las primeras versiones, la pareja había asistido el domingo a una celebración familiar por una comunión. Después del encuentro, regresaron a su vivienda cerca de las 5 de la madrugada del lunes.

Unas cuatro horas más tarde, el padre de Nieto llegó al domicilio y encontró los cuerpos de ambos. El hallazgo dio inicio a un operativo policial y judicial para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades confirmaron que no había menores en la vivienda al momento del episodio. También informaron que Paredes y Nieto no tenían hijos en común, aunque ambos eran padres de relaciones anteriores.

Qué determinaron las autopsias

Tras el hallazgo, los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial para realizar los estudios forenses.

El médico Alberto Zalazar estuvo a cargo de las autopsias y determinó que ambas víctimas murieron como consecuencia de traumatismos de cráneo provocados por heridas de arma de fuego.

Los resultados fueron incorporados al expediente judicial y, una vez concluidas las pericias correspondientes, las autoridades autorizaron la entrega de los cuerpos a sus familiares.

Durante una conferencia de prensa, el comisario inspector Roger Aníbal Villegas Yompar y los comisarios mayores Martín Mauricio Agüero y Alejandro Quinteros brindaron detalles sobre las primeras actuaciones.

Uno de los puntos abordados fue la situación del efectivo dentro de la fuerza policial. Quinteros explicó que el legajo de Nieto no registraba antecedentes de problemas psicológicos ni comportamientos inadecuados.

"Era un efectivo que gozaba de un buen concepto", afirmó el jefe policial.

La investigación judicial y las pericias pendientes

La causa quedó a cargo de la jueza de Violencia de Género y Protección Integral de Menores, Gisela Flamini, quien ordenó distintas medidas para esclarecer las circunstancias de las muertes.

Entre las diligencias dispuestas figura el análisis de los teléfonos celulares de Paredes y Nieto. Los investigadores buscan reconstruir las últimas comunicaciones de la pareja y obtener información que permita conocer qué sucedió antes del desenlace.

"Todos los caminos indican que se trata de un femicidio, pero no podemos ratificarlo ahora. Hay una investigación en curso, pero todo nos lleva hacia ese camino", sostuvo Quinteros.

Los investigadores esperan los resultados de las pericias criminalísticas y el análisis de los dispositivos electrónicos para avanzar en el esclarecimiento del caso.