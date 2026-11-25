Polémica en el polo . Luego de la victoria de su equipo, Ellerstina-Indios Chapaleufú , sobre La Aguada por 15-7 del último domingo, Gonzalo Pieres (h.) alteró la armonía en el Argentino Abierto con declaraciones altisonantes. “Hicieron un cambio de partidos en nuestra zona para evitar un posible arreglo ; es lo que dan a entender. Y eso nos molesta . Nos sentimos juzgados y maltratados ”, dijo sin vueltas el número 3 al medio Click Polo . Y ahondó: “ Nosotros nunca arreglamos un partido , y mirá que se nos presentaron oportunidades, ¿eh? Y en todo caso, si descubren un arreglo, que apliquen sanciones y listo ”, enfatizó.

La protesta del jugador que interviene por 28ª vez en Palermo y siempre por Ellerstina llegó a destino: la Asociación Argentina de Polo , que es presidida por Benjamín Araya . “La medida de cambiar el fixture de la zona B no se hizo en contra de nadie, de ningún equipo ni de ninguna familia . Y que se lo hayan tomado como algo personal me da lástima . Fue una decisión poco simpática , es verdad, pero tomada con la mejor intención, la de aportar transparencia al Abierto . Por otro lado, queríamos evitarles a estos equipos quedar pegados en una situación incómoda”, resumió el directivo, desde Coronel Suárez, para LA NACION .

Gonza Pieres siente que se dudó de su manera de proceder. “ Nunca dimos motivos para ello”, entiende el jugador de 44 años. La Asociación argumenta haber tomado la medida en pos de transparencia en los actos de los jugadores, sean del equipo que fueren. La entidad trata de evitar las suspicacias, algo que ha salpicado, y más de una vez, al torneo de polo más importante del mundo. Araya detalló el trasfondo de la resolución: “Conversamos mucho sobre el tema; no es que fue algo de la noche a la mañana. Nos reunimos en la comisión, en la que está Milo Fernández Araujo, que, al estar involucrado en un equipo, no tuvo opinión; también consultamos con la persona que nos ayuda con el ranking, y en conjunto, tomamos una determinación: cambiar de día el partido de Ellerstina-Indios Chapaleufú contra La Zeta-Kazak, por sus vínculos familiares . Lo adelantamos para evitar alguna situación poco agradable. Y no lo considero un error. Es una decisión, tomada en su momento, que creímos la mejor, después de darle varias vueltas al asunto. Lógicamente, a los partidos después hay que jugarlos, y pueden darse resultados inesperados. Nosotros necesitamos que el sistema funcione; de lo contrario, habrá que cambiarlo”.

Desde hace tiempo el mundo del polo discute el formato de diez equipos, que a veces genera zonas desparejas. También se cuestiona la participación de más de un representante por organización, que, encima, a veces comparte un grupo con el otro. ¿En este caso la solución habría sido colocar a La Zeta-Kazak, que venía de la clasificación, en la zona A, ya que Ellerstina-Indios Chapaleufú era cabeza de serie de la B? Araya respondió: “ El polo es un deporte muy particular, con lazos familiares por todas partes. Si no son hermanos, son primos, o novios, entonces es muy difícil. Y se dieron muchos factores todos juntos. Porque este año los equipos que vinieron de la clasificación [La Irenita y La Zeta-Kazak] tenían más handicap que otros que entraron directamente, y ellos les ganaron a estos últimos”.

Además, Araya se preguntó: “¿Quién esperaba que como venía Híper, derrotado por La Aguada en el debut, le ganara a un equipo de más handicap después? Bienvenidas esas sorpresas al polo, porque no se sabe quién va a ganar”. Y reflexionó: “ Tal vez hasta acá llegamos con este sistema y haya que cambiarlo. No lo sé. ¿El de diez equipos no ayuda? Puede ser. Entonces, entre todos, y buscando consensos, habrá que plantearse si es hora de emplear otro sistema. Seguramente se charlará sobre eso. Venimos haciendo arreglos en los últimos años, incluso con la comisión anterior. Y es probable que el actual no sea el mejor sistema. Repito: necesitamos uno que funcione, que no permita las suspicacias y que dé lugar a que todo sea lo más transparente posible. Quizás haya que armar las zonas de Palermo mientras se juega Hurlingham y Tortugas. No sé. Pienso en voz alta… El polo ha ido cambiando mucho. Y hay que estar en todos los detalles. Por eso hicimos el cambio que hicimos. Pero no fue en contra de nadie . De ningún equipo ni de ninguna familia. Los Pieres tienen una tradición de toda la vida en el polo”.

Las declaraciones de Gonza Pieres sacudieron al Abierto. No se quejó de haber perdido, sino de sentirse juzgado. Por otra parte, algunos antecedentes requieren agotar los recursos, simpáticos o antipáticos, para transparentar el mejor polo del mundo.

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Fuente: La Nación