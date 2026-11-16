Una mujer murió y su esposo sufrió una fractura de cráneo por la caída de mampostería de una casa en Flores

Una mujer murió y un hombre resultó herido luego de que se desprendiera la mampostería de un alero de una casa ubicada en Granaderos al 400, en el barrio porteño de Flores . Ambos quedaron parcialmente atrapados entre los restos de la estructura y tuvieron que ser rescatados por Bomberos de la Ciudad.

Tras el operativo, las víctimas fueron asistidas por personal del SAME y trasladadas al Hospital Vélez Sarsfield. Allí se confirmó el fallecimiento de la mujer, mientras que el hombre quedó internado con una fractura de cráneo.

Luego del accidente, la Guardia de Auxilio intervino en el lugar y demolió por completo el alero que se había desprendido parcialmente.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°22, encabezada por el doctor Sttopani, con la secretaría de la doctora Aragon.

En diciembre de 2025, una tragedia similar ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto , donde una joven de 20 años murió después de que una estructura de madera de una obra en construcción cayera sobre ella.

La víctima fue identificada como Lourdes Antonini. Caminaba por Chivilcoy al 3600 cuando parte de la estructura y la cartelería de promoción del edificio se desprendieron y la golpearon en la cabeza. Murió prácticamente en el acto.

Por el caso, la Justicia imputó por homicidio culposo a Claudio Sergio Mónaco, arquitecto y responsable de la obra. La investigación buscaba determinar si hubo negligencia en las condiciones de seguridad del lugar.

Además, se realizaron pericias técnicas e inspecciones para establecer cómo se produjo el desprendimiento y determinar las posibles responsabilidades de la empresa constructora.

Fuente: TN